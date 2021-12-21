COVID-19 в Україні: 11,6 тисячі нових випадків

08:52 13 квітень Київ, Україна

За даними МОЗ, на ранок 13 квітня в Україні зареєстровано 11 680 нових випадків Cоvid-19, одужали - 14 019 осіб.



Також за минулу добу:

🔹госпіталізовано - 2334 особи;

🔹летальних випадків - 457;

🔹одужали - 14 019 осіб;

🔹здійснено тестувань за добу - 83 975 (в тому числі методом ПЛР - 38 684, методом ІФА - 19 284, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 26 007).

За весь час пандемії в Україні:

🔸захворіли - 1 872 785 осіб;

🔸одужали - 1 430 234 особи;

🔸летальних результатів - 37 758;

🔸проведено ПЛР-тестів - 8 716 400.



Зокрема, за минулу добу захворіли 501 дитина і 366 медпрацівників.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1503), Харківській (904), Львівській (838), Київській (818) і Одеській (795) областях.





При цьому за минулу добу 10 135 осіб щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводились 84 мобільними бригадами з імунізації і 543 пунктами щеплення. Загалом 388 401 особа щеплена від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 388 399 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб. Станом на 12 квітня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 446 213 осіб.

Кількість захворювань в регіонах на добу і кількість щеплень:

Київ - 1503 випадки / 1500 щеплень;

Вінницька область - 342 випадки / 70 щеплень;

Волинська область - 329 випадків / 170 щеплень;

Дніпропетровська область - 706 випадків / 850 щеплень;

Донецька область - 548 випадків / 480 щеплень;

Житомирська область - 188 випадків / 510 щеплень;

Закарпатська область - 151 випадок / 190 щеплень;

Запорізька область - 577 випадків / 520 щеплень;

Івано-Франківська область - 63 випадки / 435 щеплень;

Київська область - 818 випадків / 290 щеплень;

Кіровоградська область - 84 випадки / 210 щеплень;

Луганська область - 252 випадки / 260 щеплень;

Львівська область - 838 випадків / 1510 щеплень;

Миколаївська область - 355 випадків / 350 щеплень;

Одеська область - 795 випадків / 430 щеплень;

Полтавська область - 794 випадки / 320 щеплень;

Рівненська область - 422 випадки / 440 щеплень;

Сумська область - 179 випадків / 250 щеплень;

Тернопільська область - 365 випадків / 360 щеплень;

Харківська область - 904 випадки / 200 щеплень;

Херсонська область - 88 випадків / 210 щеплень;

Хмельницька область - 382 випадки / 220 щеплень;

Черкаська область - 673 випадки / 0 щеплень;

Чернігівська область - 89 випадків / 100 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.