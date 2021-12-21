COVID-19 в Україні: 11,6 тисячі нових випадків

За даними МОЗ, на ранок 13 квітня в Україні зареєстровано 11 680 нових випадків Cоvid-19, одужали - 14 019 осіб.
Також за минулу добу:
🔹госпіталізовано - 2334 особи;
🔹летальних випадків - 457;
🔹одужали - 14 019 осіб;
🔹здійснено тестувань за добу - 83 975 (в тому числі методом ПЛР - 38 684, методом ІФА - 19 284, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 26 007).
Також за минулу добу:
🔹госпіталізовано - 2334 особи;
🔹летальних випадків - 457;
🔹одужали - 14 019 осіб;
🔹здійснено тестувань за добу - 83 975 (в тому числі методом ПЛР - 38 684, методом ІФА - 19 284, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 26 007).
За весь час пандемії в Україні:
🔸захворіли - 1 872 785 осіб;
🔸одужали - 1 430 234 особи;
🔸летальних результатів - 37 758;
🔸проведено ПЛР-тестів - 8 716 400.
Зокрема, за минулу добу захворіли 501 дитина і 366 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1503), Харківській (904), Львівській (838), Київській (818) і Одеській (795) областях.
🔸захворіли - 1 872 785 осіб;
🔸одужали - 1 430 234 особи;
🔸летальних результатів - 37 758;
🔸проведено ПЛР-тестів - 8 716 400.
Зокрема, за минулу добу захворіли 501 дитина і 366 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1503), Харківській (904), Львівській (838), Київській (818) і Одеській (795) областях.
При цьому за минулу добу 10 135 осіб щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводились 84 мобільними бригадами з імунізації і 543 пунктами щеплення. Загалом 388 401 особа щеплена від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 388 399 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб. Станом на 12 квітня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 446 213 осіб.
Кількість захворювань в регіонах на добу і кількість щеплень:
- Київ - 1503 випадки / 1500 щеплень;
- Вінницька область - 342 випадки / 70 щеплень;
- Волинська область - 329 випадків / 170 щеплень;
- Дніпропетровська область - 706 випадків / 850 щеплень;
- Донецька область - 548 випадків / 480 щеплень;
- Житомирська область - 188 випадків / 510 щеплень;
- Закарпатська область - 151 випадок / 190 щеплень;
- Запорізька область - 577 випадків / 520 щеплень;
- Івано-Франківська область - 63 випадки / 435 щеплень;
- Київська область - 818 випадків / 290 щеплень;
- Кіровоградська область - 84 випадки / 210 щеплень;
- Луганська область - 252 випадки / 260 щеплень;
- Львівська область - 838 випадків / 1510 щеплень;
- Миколаївська область - 355 випадків / 350 щеплень;
- Одеська область - 795 випадків / 430 щеплень;
- Полтавська область - 794 випадки / 320 щеплень;
- Рівненська область - 422 випадки / 440 щеплень;
- Сумська область - 179 випадків / 250 щеплень;
- Тернопільська область - 365 випадків / 360 щеплень;
- Харківська область - 904 випадки / 200 щеплень;
- Херсонська область - 88 випадків / 210 щеплень;
- Хмельницька область - 382 випадки / 220 щеплень;
- Черкаська область - 673 випадки / 0 щеплень;
- Чернігівська область - 89 випадків / 100 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
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