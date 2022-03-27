COVID-19: в Нью-Йорку пройде спецсесія Генасамблеї ООН

Генеральна Асамблея ООН скликає 31-у спеціальну сесію для обговорення пандемії COVID-19, зустріч глав та представників країн відбудеться 3-4 грудня в штаб-квартирі ООН.
Про це повідомляє Центр новин ООН.
Відзначається, що на сьогодні через пандемію майже на 500 млн скоротилася кількість робочих місць. Щомісячні втрати світової економіки становлять близько 375 млрд доларів. Крім того, різко зросли масштаби насильства проти жінок, а психічні захворювання стали "кризою всередині кризи". Близько 24 млн дітей втратили можливість вчитися.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі