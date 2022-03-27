COVID-19: в Нью-Йорку пройде спецсесія Генасамблеї ООН

10:41 06 листопада Київ, Україна

Генеральна Асамблея ООН скликає 31-у спеціальну сесію для обговорення пандемії COVID-19 , зустріч глав та представників країн відбудеться 3-4 грудня в штаб-квартирі ООН.

Про це повідомляє Центр новин ООН.

"Підкресливши, що глобальна пандемія вимагає прийняття глобальних заходів реагування, Генеральна Асамблея ухвалила скликати спецсесію. У документі наголошується, що більшість держав-членів ООН підтримали подане від імені Руху неприєднаних країн прохання про скликання спеціальної сесії Генеральної Асамблеї на рівні глав держав і урядів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на сьогодні через пандемію майже на 500 млн скоротилася кількість робочих місць. Щомісячні втрати світової економіки становлять близько 375 млрд доларів. Крім того, різко зросли масштаби насильства проти жінок, а психічні захворювання стали "кризою всередині кризи". Близько 24 млн дітей втратили можливість вчитися.