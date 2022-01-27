COVID-19 в світі: за весь період пандемії померли майже 3 млн 300 осіб

На ранок 10 травня в світі інфіковано коронавірусом 158 млн 334 тис. 639 осіб, померли за весь період пандемії 3 млн 293 тис. 120 осіб.
Дану інформацію надав американський університет Джонса Хопкінса.
У всьому світі з початку поширення вірусу кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань досягла 3 млн 293 тис. 120 осіб.
У перелік країн з більш ніж 10 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.
Лідером за кількістю тих, що заразилися і померли, залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 32 млн 707 тис. 797 інфікованих COVID-19, зафіксовано 581 тис. 754 летальні випадки.
Друге місце за кількістю тих, що заразилися, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 за минулу добу збільшилася на 366 тис. 161 проти 403 тис. 738 випадків напередодні і досягла 22 млн 662 тис. 575, кількість померлих при добовому зростанні в 3 тис. 754 склала 246 тис. 116.
На третій позиції в світі за кількістю інфікованих Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 15 млн 184 тис. 790 хворих, з них померли 422 тис. 340 осіб.
За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок понеділка 424,2. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 791 особа, Індії - 177, Бразилії - 1 тис. 975.
У всьому світі з початку поширення вірусу кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань досягла 3 млн 293 тис. 120 осіб.
У перелік країн з більш ніж 10 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.
Лідером за кількістю тих, що заразилися і померли, залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 32 млн 707 тис. 797 інфікованих COVID-19, зафіксовано 581 тис. 754 летальні випадки.
Друге місце за кількістю тих, що заразилися, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 за минулу добу збільшилася на 366 тис. 161 проти 403 тис. 738 випадків напередодні і досягла 22 млн 662 тис. 575, кількість померлих при добовому зростанні в 3 тис. 754 склала 246 тис. 116.
На третій позиції в світі за кількістю інфікованих Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 15 млн 184 тис. 790 хворих, з них померли 422 тис. 340 осіб.
За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок понеділка 424,2. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 791 особа, Індії - 177, Бразилії - 1 тис. 975.
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