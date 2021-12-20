COVID-19 в світі: за добу виявлено 739 130 нових випадків

11:18 09 квітень Київ, Україна

Згідно з даними дослідницького центру Worldometers , на ранок 9 квітня в світі зафіксовано 739 130 нових випадків захворювання на коронавірус. Померли за добу - 13 854 людини.



З початку пандемії в світі зафіксовано 134 528 841 випадок інфікування.



Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 915 013 осіб, з них 13 854 за минулу добу.



Побороли хворобу і вилікувалися 108,3 млн осіб.



У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Франція і Росія.



Україна знаходиться на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 9-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 3, по летальних випадках - 7-у і 3-ю позицію відповідно.