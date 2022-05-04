COVID-19 в світі. За останню добу в світі померли 12,6 тис. осіб

Згідно з даними дослідницького центру Worldometers, в світі засвідчено 679 194 нових випадки зараження ковід, а загальна кількість інфікованих на планеті перевищує 65,5 млн осіб.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 511 919 осіб, з них 12 683 за минулу добу.
COVID-19: за добу в світі померли 12,6 тис. осіб, виявили 679,1 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 65,5 млн.
Побороли хворобу і вилікувалися 45,3 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.
Україна знаходиться на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 10-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - шосту. Перед нашою державою розташувалася Росія, Італія, Німеччина, Великобританія, Франція і Польща.
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