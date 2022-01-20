COVID-19 у світі: за минулу добу 843 499 нових випадків

11:35 06 травень Київ, Україна





З початку пандемії в світі зафіксовано 155 850 574 випадки інфікування.



Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 255 906 осіб, з них 14 580 за минулу добу. Згідно з даними дослідницького центру Worldometers , в світі за минулу добу захворіли на коронавірус 843 499 осіб.З початку пандемії в світі зафіксовано 155 850 574 випадки інфікування.Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 255 906 осіб, з них 14 580 за минулу добу.



Побороли хворобу і вилікувалися 133,3 млн осіб.



У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.



Україна знаходиться на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 28-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 9, по летальних випадках - 19-у і 8-у позицію відповідно.