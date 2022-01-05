COVID-19 в світі: Україна займає 7-е місце в світі за новими летальними наслідками

09:49 23 квітень Київ, Україна





З початку пандемії в світі зафіксовано 145 346 871 випадок інфікування, від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 085 288 осіб. Згідно з даними дослідницького центру Worldometers , за минулу добу в світі зафіксували 884 273 нових випадки інфікування коронавірусом, померли за добу - 13 388 осіб.З початку пандемії в світі зафіксовано 145 346 871 випадок інфікування, від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 085 288 осіб.



Побороли хворобу і вилікувалися 123,3 млн осіб.



У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія.



Україна піднялася на десяте місце в світі і на третє в Європі по добовій захворюваності COVID-19.



Україна знаходиться на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 10-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 3, по летальних випадках - 7-у і 2-у позицію відповідно.