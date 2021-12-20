COVID-19 в світі: Україна стала першою в Європі за добовим приростом коронавірусних хворих

08:09 08 квітень Київ, Україна





Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 901 130 осіб, з них 12 971 за минулу добу. За даними дослідницького центру Worldometers , на сьогоднішній ранок в світі зафіксовано 652 085 нових випадків зараження коронавірусом, померли за минулу добу 12 871 особа.Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 901 130 осіб, з них 12 971 за минулу добу.



Побороли хворобу і вилікувалися 107,8 млн осіб.



У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Франція і Росія.



Україна знаходиться на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 7-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 1, по летальних випадках - 7-у і 3-ю позицію відповідно.