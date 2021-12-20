COVID-19 в світі: смертність зросла на 11%

16:40 07 квітень Київ, Україна

Кількість хворих на COVID-19 в світі продовжує зростати, тільки за останній тиждень зареєстровано понад 4 мільйони нових випадків коронавірусу.



Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

"У світі за останній тиждень зафіксовано 4 038 292 нових випадки зараження коронавірусом. Це на 5% більше, ніж за попередній тиждень. За останні сім днів збільшилася кількість летальних результатів - на 11% (71 355)", - повідомили в ВООЗ.

У ВООЗ відзначили, що в цілому кількість нових випадків COVID-19 зростає шостий тиждень поспіль.



Найбільше інфікувань спостерігається в Південно-Східній Азії і в західній частині Тихоокеанського регіону. Також в Південно-Східній Азії зафіксовано зростання смертності від вірусу на 46%.



Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстровано в:

Індії (513 885, збільшення на 38%),

Бразилії (505 668, +5%),

США (444 756, +5%),

Туреччині (265 937, +43%),

Франції (244 607, +4%).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 784 579 осіб, летальних випадків - 35 498.