COVID-19 в світі: смертність зросла на 11%

Кількість хворих на COVID-19 в світі продовжує зростати, тільки за останній тиждень зареєстровано понад 4 мільйони нових випадків коронавірусу.
Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).
Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).
У ВООЗ відзначили, що в цілому кількість нових випадків COVID-19 зростає шостий тиждень поспіль.
Найбільше інфікувань спостерігається в Південно-Східній Азії і в західній частині Тихоокеанського регіону. Також в Південно-Східній Азії зафіксовано зростання смертності від вірусу на 46%.
Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстровано в:
- Індії (513 885, збільшення на 38%),
- Бразилії (505 668, +5%),
- США (444 756, +5%),
- Туреччині (265 937, +43%),
- Франції (244 607, +4%).
За весь час пандемії в Україні захворіли 1 784 579 осіб, летальних випадків - 35 498.
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