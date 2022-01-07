COVID-19 в світі: з моменту існування пандемія забрала життя понад 3,1 млн осіб

07:56 26 квітень Київ, Україна

Згідно з даними дослідницького центру Worldometers, на ранок понеділка в світі зареєстровано 727 363 нових випадки інфікування коронавірусом.



З початку пандемії в світі захворіли на коронавірус 147 801 556 осіб.



Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 122 712 осіб, з них 9 924 за минулу добу.



Побороли хворобу і вилікувалися 125,3 млн осіб.



У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень Побороли хворобу і вилікувалися 125,3 млн осіб.У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія.

Україна знаходиться на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 14-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 6, по летальних випадках - 10-у і 2-у позицію відповідно.