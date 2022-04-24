COVID-19 в світі: на сьогодні повністю вилікувалися 42 млн осіб, померли - 1 426 841 особа

Згідно з офіційними даними міжнародного дослідницького центру Worldometers, на ранок 26 листопада в світі зареєстрували 609 207 нових випадків захворювання COVID-19, змогли впоратися з пандемією за весь період її існування 42 млн осіб.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 60 720 993 випадки інфікування, з них 609 207 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померла вже 1 426 841 особа, з них 12 007 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 42 млн осіб.
Україна знаходиться на 17-ому місці світового рейтингу і на 8-ому в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна вже перебуває на 10-ій позиції серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - на сьомій. Перед нашою державою розташувалися Італія, РФ, Німеччина, Великобританія, Франція і Польща.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 60 720 993 випадки інфікування, з них 609 207 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померла вже 1 426 841 особа, з них 12 007 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 42 млн осіб.
Україна знаходиться на 17-ому місці світового рейтингу і на 8-ому в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна вже перебуває на 10-ій позиції серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - на сьомій. Перед нашою державою розташувалися Італія, РФ, Німеччина, Великобританія, Франція і Польща.
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