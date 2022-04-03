COVID-19 у світі. Кількість інфікованих перевищила 50 млн осіб

06:27 09 листопада Київ, Україна

Пандемія продовжує активно завойовувати земну кулю. Лідерами за швидкістю поширення коронавірусу як і раніше залишаються США, Індія та Бразилія.

На вечір 8 листопада Університет Джонса Хопкінса озвучив чергову рекордну цифру - коронавірусну інфекцію в світі підтвердили у 50 111 147 осіб.



Всього в світі від коронавірусної інфекції померло понад 1,250 млн осіб, видужали 32 892 млн пацієнтів.



Найбільше людей захворіли на COVID-19 в США - 9 919 224 особи, померло - 237 408, вилікувалося - 3 851 465.



Другий рядок "антирейтингу" займає Індія 8 507 754 хворих, 126 121 померлий і 7 868 968 видужали.



На третьому місці розташувалася Бразилія, де захворіла 5 653 561 особа, померло 162 269 пацієнтів, одужала 5 138 641 особа.



Четверте місце у Росії: 1 760 420 захворіли, 1 315 928 одужали, 30 292 померли.



У Франції, Іспанії, Аргентині, Великобританії, Колумбії кількість хворих на COVID-19 становить понад мільйон осіб.