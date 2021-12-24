COVID-19 у світі: які країни відкриті для українських туристів

19:00 24 грудень Київ, Україна

У грудні через стрімке поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон» країни почали посилювати обмеження на в'їзд, а деякі взагалі заборонили в'їзд для туристів.



Повністю закриті

Італія (в'їзд у країну дозволено лише з поважної причини та лише певним категоріям. При цьому необхідно мати негативний тест на ковід та пройти 10-денну самоізоляцію);

Ізраїль (в'їхати в країну українці можуть лише за спеціальним дозволом);

Китай;

Австралія.

З вакцинацією та тестом

Польща (ПЛР або антиген тест повинен бути зроблений не пізніше ніж за 24 роки до перетину кордону;

Бельгія (перед поїздкою необхідно подати онлайн-заявку):

Румунія (необхідно подати онлайн-заявку);

Швеція;

Швейцарія (перед поїздкою необхідно подати онлайн-заявку, а після приїзду, між 4 і 7 днем, потрібно зробити тест на ковід);

Франція;

Нідерланди;

Чехія (необхідно подати онлайн-заявку);

Португалія (необхідно подати онлайн-заявку);

Австрія (також замість сертифіката про вакцинацію приймається довідка про одужання. Перед поїздкою необхідно подати онлайн-заявку);

Великобританія (перед поїздкою потрібно подати онлайн-заявку);

Канада (попередньо потрібно подати онлайн-заявку).

Тільки із вакцинацією

Естонія (за відсутності Covid-сертифіката можна пред'явити негативний тест на коронавірус та відбути 10-денний карантин);

Данія (за відсутності Covid-сертифіката в Данію можна в'їхати з негативним тестом на ковід та пройти 10-денну самоізоляцію);

Німеччина (перед поїздкою необхідно подати онлайн-заявку);

Латвія (перед поїздкою потрібно подати онлайн-заявку);

Литва (перед поїздкою необхідно подати онлайн-заявку. Також Литва впускає туристів, які перехворіли на ковід і після цього зробили хоча б одне щеплення);

Словаччина (попередньо необхідно подати онлайн-заявку);

Іспанія (перед поїздкою потрібно подати онлайн-заявку);

США;

Норвегія (попередньо потрібно подати онлайн-заявку).

Вакцинація або тест

Албанія (крім сертифікату або тесту, в Албанію можна в'їхати з довідкою про перенесену за останні шість місяців хворобу, довідка має бути англомовною);

Кіпр (перед поїздкою необхідно подати онлайн-заявку. Після прибуття на Кіпр необхідно здати тест на ковід в аеропорту Ларнакі, який коштує 15 євро, та 19 євро в аеропорту Пафосу. Результат тесту буде доступний на сайті протягом трьох годин);

Греція (не пізніше ніж за добу до перетину кордону та необхідно подати онлайн-заявку);

Єгипет (при цьому країна не визнає електронних сертифікатів у додатку «Дія», тому його необхідно роздрукувати з порталу);

Туреччина (країна також впускає туристів, які мають довідку про перенесену хворобу. За 72 години до поїздки необхідно заповнити онлайн-форму);

Хорватія (країна також визнає довідки про перенесену хворобу та для підтвердження вимагає позитивного тесту);

Словенія;

Угорщина (тільки при перетині кордону через аеропорт. При цьому від мандрівників вимагають або сертифікат про вакцинацію, або негативний ПЛР-тест. Тест на антиген не приймається);

Болгарія;

Чорногорія.

Зазначимо, що майже всі європейські країни визнають лише три вакцини, які прищеплюють в Україні: Comirnaty/Pfizer-BioNTech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) та Moderna. також в'їхати можна і з вакциною Johnson&Johnson, яку Україна не використовує, але українці могли щеплюватися нею за кордоном. Китайський препарат CoronaVac визнає лише Угорщину, Естонію, Австрію, Іспанію, Кіпр, Латвію, Словаччину, Нідерланди, Норвегію, Фінляндію, Швецію та Швейцарію.