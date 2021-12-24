COVID-19 у світі: які країни відкриті для українських туристів

У грудні через стрімке поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон» країни почали посилювати обмеження на в'їзд, а деякі взагалі заборонили в'їзд для туристів.
Повністю закриті
- Італія (в'їзд у країну дозволено лише з поважної причини та лише певним категоріям. При цьому необхідно мати негативний тест на ковід та пройти 10-денну самоізоляцію);
- Ізраїль (в'їхати в країну українці можуть лише за спеціальним дозволом);
- Китай;
- Австралія.
З вакцинацією та тестом
- Польща (ПЛР або антиген тест повинен бути зроблений не пізніше ніж за 24 роки до перетину кордону;
- Бельгія (перед поїздкою необхідно подати онлайн-заявку):
- Румунія (необхідно подати онлайн-заявку);
- Швеція;
- Швейцарія (перед поїздкою необхідно подати онлайн-заявку, а після приїзду, між 4 і 7 днем, потрібно зробити тест на ковід);
- Франція;
- Нідерланди;
- Чехія (необхідно подати онлайн-заявку);
- Португалія (необхідно подати онлайн-заявку);
- Австрія (також замість сертифіката про вакцинацію приймається довідка про одужання. Перед поїздкою необхідно подати онлайн-заявку);
- Великобританія (перед поїздкою потрібно подати онлайн-заявку);
- Канада (попередньо потрібно подати онлайн-заявку).
Тільки із вакцинацією
- Естонія (за відсутності Covid-сертифіката можна пред'явити негативний тест на коронавірус та відбути 10-денний карантин);
- Данія (за відсутності Covid-сертифіката в Данію можна в'їхати з негативним тестом на ковід та пройти 10-денну самоізоляцію);
- Німеччина (перед поїздкою необхідно подати онлайн-заявку);
- Латвія (перед поїздкою потрібно подати онлайн-заявку);
- Литва (перед поїздкою необхідно подати онлайн-заявку. Також Литва впускає туристів, які перехворіли на ковід і після цього зробили хоча б одне щеплення);
- Словаччина (попередньо необхідно подати онлайн-заявку);
- Іспанія (перед поїздкою потрібно подати онлайн-заявку);
- США;
- Норвегія (попередньо потрібно подати онлайн-заявку).
Вакцинація або тест
- Албанія (крім сертифікату або тесту, в Албанію можна в'їхати з довідкою про перенесену за останні шість місяців хворобу, довідка має бути англомовною);
- Кіпр (перед поїздкою необхідно подати онлайн-заявку. Після прибуття на Кіпр необхідно здати тест на ковід в аеропорту Ларнакі, який коштує 15 євро, та 19 євро в аеропорту Пафосу. Результат тесту буде доступний на сайті протягом трьох годин);
- Греція (не пізніше ніж за добу до перетину кордону та необхідно подати онлайн-заявку);
- Єгипет (при цьому країна не визнає електронних сертифікатів у додатку «Дія», тому його необхідно роздрукувати з порталу);
- Туреччина (країна також впускає туристів, які мають довідку про перенесену хворобу. За 72 години до поїздки необхідно заповнити онлайн-форму);
- Хорватія (країна також визнає довідки про перенесену хворобу та для підтвердження вимагає позитивного тесту);
- Словенія;
- Угорщина (тільки при перетині кордону через аеропорт. При цьому від мандрівників вимагають або сертифікат про вакцинацію, або негативний ПЛР-тест. Тест на антиген не приймається);
- Болгарія;
- Чорногорія.
Зазначимо, що майже всі європейські країни визнають лише три вакцини, які прищеплюють в Україні: Comirnaty/Pfizer-BioNTech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) та Moderna. також в'їхати можна і з вакциною Johnson&Johnson, яку Україна не використовує, але українці могли щеплюватися нею за кордоном. Китайський препарат CoronaVac визнає лише Угорщину, Естонію, Австрію, Іспанію, Кіпр, Латвію, Словаччину, Нідерланди, Норвегію, Фінляндію, Швецію та Швейцарію.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі