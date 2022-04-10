COVID-19 в світі: 45 країн опинилися в "червоній зоні"

17:37 13 листопада Київ, Україна

МОЗ України 13 листопада оновив список країн зі складною епідеміологічною ситуацією, так, в "червону зону" потрапило 45 країн.

Список країн "червоної" і "зеленої" зон сформований з урахуванням кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис.



До переліку "зеленої" зони входять 148 країн, зокрема: КНР, Німеччина, Кіпр, ОАЕ, Молдова, Греція, Росія, Бразилія, Білорусь, Туніс, Ізраїль, Казахстан, Туреччина, Єгипет і Естонія.





В "червоному" списку виявилося 45 країн, в тому числі: Чехія, Швейцарія, Австрія, Словенія, Бельгія, Франція, Вірменія, Грузія, Польща, Італія, Хорватія, Португалія, Угорщина, Болгарія, Іспанія, Словаччина, Румунія, США, Великобританія і Швеція.