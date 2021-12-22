COVID-19 в курортних областях з'являється завдяки туристам

Заступник міністра охорони здоров'я назвала причини зростання захворюваності коронавирусной інфекцією в курортних областях.

Ірина Микичак заявила наступне: "Ми зараз вже бачимо, що ті області, які фактично не мали або майже не мали захворюваності, також починають інтенсивно вступати в епідемічний процес. Це і Харківська область, і Одеса, яка була досить стабільна, але після того, як курортний сезон в розпалі, зростає захворюваність "

За словами заступника міністра, МОЗ заздалегідь попереджав, що буде саме так.

"Ми говорили, що якщо люди не будуть дотримуватися правил, особливо обмеження, пов'язані з масовими всякими зборами, матимемо результат закономірний. Курортний сезон, весільний сезон, святковий сезон, все це дає свої результати підготовки до наступної хвилі ", - сказала вона.

Разом з тим, Микичак повідомила, що 80% пацієнтів, які госпіталізовані з COVID-19, не потребують стаціонарного лікування і кисневої підтримки.

"На сьогоднішній день дуже багато наших лікарів, завідувачів відділеннями говорять про те, що тільки 5% пацієнтів потребує штучної вентиляції легенів. Сьогодні в Україні ми маємо досить хороші результати і знімаємо пацієнтів з апарату ШВЛ ", - сказала вона.

За словами Микичак, в даний час у Львівській та Закарпатській областях заповнені більше 50% певних для пацієнтів з COVID-19 лікарень першої хвилі.