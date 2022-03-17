COVID-19: Україна наближається до критичної позначки

Черговий антирекорд кількості нових хворих на коронавірус за добу - зафіксовано 6719 випадків.
21 жовтня (станом на 9:00) в Україні 315 826 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5927 летальних, 132 219 пацієнтів одужали. Всього проведено 2 880 105 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 2 686 пацієнтів.
Зараз коронавірусна хвороба виявлена:
🔺Вінницька область - 8644
🔺Волинська область - 11 367
🔺Дніпропетровська область - 11 705
🔺Донецька область - 7629
🔺Житомирська область - 10634
🔺Закарпатська область - 12 112
🔺Запорізька область - 6784
🔺Івано-Франківська область - 17 214
🔺Кіровоградська область - 1697
🔺м. Київ - 31869
🔺Київська область - 13 419
🔺Львівська область - 25702
🔺Луганська область - 2686
🔺Миколаївська область - 6256
🔺Одеська область - 19 957
🔺Полтавська область - 6880
🔺Рівненська область - 16 428
🔺Сумська область - 9509
🔺Тернопільська область - 17 970
🔺Харківська область - 30272
🔺Херсонська область - 2739
🔺Хмельницька область - 11 56
🔺Чернівецька область - 18 31
🔺Черкаська область - 7314
Зараз коронавірусна хвороба виявлена:
🔺Вінницька область - 8644
🔺Волинська область - 11 367
🔺Дніпропетровська область - 11 705
🔺Донецька область - 7629
🔺Житомирська область - 10634
🔺Закарпатська область - 12 112
🔺Запорізька область - 6784
🔺Івано-Франківська область - 17 214
🔺Кіровоградська область - 1697
🔺м. Київ - 31869
🔺Київська область - 13 419
🔺Львівська область - 25702
🔺Луганська область - 2686
🔺Миколаївська область - 6256
🔺Одеська область - 19 957
🔺Полтавська область - 6880
🔺Рівненська область - 16 428
🔺Сумська область - 9509
🔺Тернопільська область - 17 970
🔺Харківська область - 30272
🔺Херсонська область - 2739
🔺Хмельницька область - 11 56
🔺Чернівецька область - 18 31
🔺Черкаська область - 7314
🔺Чернігівська область - 7164
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 жовтня в Центр надійшло 7 216 повідомлень про підозру на коронавірус. Всього з початку 2020 року зареєстровано 386 531 повідомлення про підозру на COVID-19.
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