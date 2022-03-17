COVID-19: Україна наближається до критичної позначки

12:36 21 жовтня Київ, Україна

Черговий антирекорд кількості нових хворих на коронавірус за добу - зафіксовано 6719 випадків.

21 жовтня (станом на 9:00) в Україні 315 826 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5927 летальних, 132 219 пацієнтів одужали. Всього проведено 2 880 105 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 2 686 пацієнтів.



Зараз коронавірусна хвороба виявлена:



🔺Вінницька область - 8644

🔺Волинська область - 11 367

🔺Дніпропетровська область - 11 705

🔺Донецька область - 7629

🔺Житомирська область - 10634

🔺Закарпатська область - 12 112

🔺Запорізька область - 6784

🔺Івано-Франківська область - 17 214

🔺Кіровоградська область - 1697

🔺м. Київ - 31869

🔺Київська область - 13 419

🔺Львівська область - 25702

🔺Луганська область - 2686

🔺Миколаївська область - 6256

🔺Одеська область - 19 957

🔺Полтавська область - 6880

🔺Рівненська область - 16 428

🔺Сумська область - 9509

🔺Тернопільська область - 17 970

🔺Харківська область - 30272

🔺Херсонська область - 2739

🔺Хмельницька область - 11 56

🔺Чернівецька область - 18 31

🔺Черкаська область - 7314

🔺Чернігівська область - 7164

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 жовтня в Центр надійшло 7 216 повідомлень про підозру на коронавірус. Всього з початку 2020 року зареєстровано 386 531 повідомлення про підозру на COVID-19.