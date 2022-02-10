COVID-19: Словаччина спростила умови в'їзду до країни

Словаччина спростила умови в'їзду для мандрівників із інших країн, повідомляє Державна прикордонна служба України. Там більше не будуть вести списки країн із «високим ризиком» зараження COVID-19.
Зокрема, тепер люди, які перехворіли на коронавірус більш ніж за 180 днів до подорожі, не повинні йти на обов'язковий домашній карантин.
У той самий час нещеплені туристи повинні зареєструватися на спеціальному сайті уряду Словаччини (eHranica) після прибуття до країни. Також для невакцинованих мандрівників скоротили термін карантину з 10 до 5 днів.
Однак самоізоляцію можна перервати після отримання негативного результату ПЛР-тесту, пояснюють у прикордонній службі.
У Словаччину пускають туристів, що прищеплювалися вакцинами Pfizer (Comirnaty), Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Covaxin, Sinopharm та Sinovac (CoronaVac).
Зокрема, тепер люди, які перехворіли на коронавірус більш ніж за 180 днів до подорожі, не повинні йти на обов'язковий домашній карантин.
У той самий час нещеплені туристи повинні зареєструватися на спеціальному сайті уряду Словаччини (eHranica) після прибуття до країни. Також для невакцинованих мандрівників скоротили термін карантину з 10 до 5 днів.
Однак самоізоляцію можна перервати після отримання негативного результату ПЛР-тесту, пояснюють у прикордонній службі.
У Словаччину пускають туристів, що прищеплювалися вакцинами Pfizer (Comirnaty), Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Covaxin, Sinopharm та Sinovac (CoronaVac).
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