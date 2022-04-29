COVID-19 продовжують заражатися діти: 60 дітей з 846 інфікованих

В Україні зростає кількість інфікованих коронавірусом дітей. За минулу добу медики діагностували COVID-19 у 60 дітей, всього захворіло 846 осіб.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у четвер, 29 липня.
"Серед нових випадків: дітей - 60, медпрацівників - 41. Також за минулу добу: госпіталізовано - 480 осіб, летальних випадків - 25, одужали - 510 осіб", - йдеться в повідомленні.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (195), Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях.
Всього за період пандемії в Україні захворіли 2 250 907 осіб, видужали 2 185 849 осіб, летальних випадків - 52 916.
Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:
Київ - 195
Вінницька обл - 41
Волинська обл - 1
Дніпропетровська обл - 34
Донецька обл - 66
Житомирська обл - 19
Закарпатська обл - 10
Запорізька обл - 56
Івано-Франківська обл - 8
Київська обл - 29
Кіровоградська обл - 10
Луганська обл - 22
Львівська обл - 28
Миколаївська обл - 22
Одеська обл - 56
Полтавська обл - 16
Рівненська обл - 15
Сумська обл - 39
Тернопільська обл - 4
Харківська обл - 70
Херсонська обл - 34
Хмельницька обл - 21
Черкаська обл - 16
Чернівецька обл - 16
Чернігівська обл - 18
"Серед нових випадків: дітей - 60, медпрацівників - 41. Також за минулу добу: госпіталізовано - 480 осіб, летальних випадків - 25, одужали - 510 осіб", - йдеться в повідомленні.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (195), Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях.
Всього за період пандемії в Україні захворіли 2 250 907 осіб, видужали 2 185 849 осіб, летальних випадків - 52 916.
Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:
Київ - 195
Вінницька обл - 41
Волинська обл - 1
Дніпропетровська обл - 34
Донецька обл - 66
Житомирська обл - 19
Закарпатська обл - 10
Запорізька обл - 56
Івано-Франківська обл - 8
Київська обл - 29
Кіровоградська обл - 10
Луганська обл - 22
Львівська обл - 28
Миколаївська обл - 22
Одеська обл - 56
Полтавська обл - 16
Рівненська обл - 15
Сумська обл - 39
Тернопільська обл - 4
Харківська обл - 70
Херсонська обл - 34
Хмельницька обл - 21
Черкаська обл - 16
Чернівецька обл - 16
Чернігівська обл - 18
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