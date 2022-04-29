COVID-19 продовжують заражатися діти: 60 дітей з 846 інфікованих

08:43 29 липня Київ, Україна

В Україні зростає кількість інфікованих коронавірусом дітей. За минулу добу медики діагностували COVID-19 у 60 дітей, всього захворіло 846 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у четвер, 29 липня.



"Серед нових випадків: дітей - 60, медпрацівників - 41. Також за минулу добу: госпіталізовано - 480 осіб, летальних випадків - 25, одужали - 510 осіб", - йдеться в повідомленні.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (195), Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях.



Всього за період пандемії в Україні захворіли 2 250 907 осіб, видужали 2 185 849 осіб, летальних випадків - 52 916.



Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:



Київ - 195

Вінницька обл - 41

Волинська обл - 1

Дніпропетровська обл - 34

Донецька обл - 66

Житомирська обл - 19

Закарпатська обл - 10

Запорізька обл - 56

Івано-Франківська обл - 8

Київська обл - 29

Кіровоградська обл - 10

Луганська обл - 22

Львівська обл - 28

Миколаївська обл - 22

Одеська обл - 56

Полтавська обл - 16

Рівненська обл - 15

Сумська обл - 39

Тернопільська обл - 4

Харківська обл - 70

Херсонська обл - 34

Хмельницька обл - 21

Черкаська обл - 16

Чернівецька обл - 16

Чернігівська обл - 18