COVID-19 пішов у наступ: понад 3 000 випадків зараження за добу

Закінчилися літні подорожі, народ втомився від карантинних обмежень. Саме в таких умовах перешкод для поширення вірусу не стало. Як результат - нова хвиля інфікування. На цей раз ми маємо наступний антирекорд України по захворюваності. Як повідомили сьогодні вранці в РНБО, за минулу добу встановлено понад 3,1 тисячі підтверджених випадків коронавірусу.

З початку пандемії в країні зафіксовано 148 756 хворих на COVID-19. З них за останню добу - 3 144 інфікованих.

Внаслідок хвороби в цілому в країні померло 3 076 осіб, з них за добу - 53.

Одужали 67 005 осіб, з них 1 128 за останню добу.

Найскладніша епідеміологічна ситуація в Києві (+404), Тернопільській області (+302), Одеській області (+283), Харківській області (+280), Львівській області (+174).

Нагадаємо, попередні два дні добовий приріст нових випадків не перевищував 2 600.

Летальність COVID впала майже на третину - МОЗ.