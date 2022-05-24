COVID-19 знову атакує Україну. Статистика захворюваності на коронавірус

В Україні почав стрімко зростати показник захворюваності. При цьому слід врахувати, що перші симптоми штаму Дельта не викликають у багатьох потреби звернутися до лікаря. З протестованих пацієнтів у 1560 осіб було виявлено коронавірус, а з початку пандемії в Україні заразилися 2270226 осіб. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у четвер, 19 серпня.
За день одужали 898 українців (всього - 2199118), померли 32 людини (всього - 53368). У лікарні за день потрапили 665 хворих.
Випадків в областях/імунізовані (2 доза):
Київ - 245/8975
Вінницька - 72/2273
Волинська - 17/1013
Дніпропетровська - 61/3921
Донецька - 69/1305
Житомирська - 42/1911
Закарпатська - 18/1080
Запорізька - 80/1903
Івано-Франківська - 58/1193
Київська - 58/4768
Кіровоградська - 10/1191
Луганська - 52/730
Львівська - 57/2460
Миколаївська - 22/1936
Одеська - 105/2534
Полтавська - 38/3018
Рівненська - 17/922
Сумська - 48/2286
Тернопільська - 87/1045
Харківська - 130/4334
Херсонська - 50/1741
Хмельницька - 59/1120
Черкаська - 44/3210
Чернівецька - 82/787
Чернігівська - 39/1634
Нагадаємо, що в Україні 14% дорослих громадян отримали першу дозу COVID-вакцини. На сьогодні проблем з нестачею вакцин немає. Починаючи з липня вакцини в Україну прибувають щотижня.
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