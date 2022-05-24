COVID-19 знову атакує Україну. Статистика захворюваності на коронавірус

09:00 19 серпня Киев, Украина

В Україні почав стрімко зростати показник захворюваності. При цьому слід врахувати, що перші симптоми штаму Дельта не викликають у багатьох потреби звернутися до лікаря. З протестованих пацієнтів у 1560 осіб було виявлено коронавірус, а з початку пандемії в Україні заразилися 2270226 осіб. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у четвер, 19 серпня.

За день одужали 898 українців (всього - 2199118), померли 32 людини (всього - 53368). У лікарні за день потрапили 665 хворих.

Випадків в областях/імунізовані (2 доза):

Київ - 245/8975

Вінницька - 72/2273

Волинська - 17/1013

Дніпропетровська - 61/3921

Донецька - 69/1305

Житомирська - 42/1911

Закарпатська - 18/1080

Запорізька - 80/1903

Івано-Франківська - 58/1193

Київська - 58/4768

Кіровоградська - 10/1191

Луганська - 52/730

Львівська - 57/2460

Миколаївська - 22/1936

Одеська - 105/2534

Полтавська - 38/3018

Рівненська - 17/922

Сумська - 48/2286

Тернопільська - 87/1045

Харківська - 130/4334

Херсонська - 50/1741

Хмельницька - 59/1120

Черкаська - 44/3210

Чернівецька - 82/787

Чернігівська - 39/1634

Нагадаємо, що в Україні 14% дорослих громадян отримали першу дозу COVID-вакцини. На сьогодні проблем з нестачею вакцин немає. Починаючи з липня вакцини в Україну прибувають щотижня.