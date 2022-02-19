COVID-19: Ізраїль відмовляється від програми видачі паспортів Green Pass

15:13 18 лютий Київ, Україна





Беннет оголосив про закінчення програми після зустрічі з представниками охорони здоров'я. Він сказав, що ізраїльська хвиля "Омікрона" «зламалася» і що незабаром будуть додаткові скорочення коронавірусних обмежень. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив у четвер, що національна програма цифрового підтвердження вакцинації Green Pass припиняється, оскільки кількість нових випадків захворювання на COVID-19 продовжує знижуватися.Беннет оголосив про закінчення програми після зустрічі з представниками охорони здоров'я. Він сказав, що ізраїльська хвиля "Омікрона" «зламалася» і що незабаром будуть додаткові скорочення коронавірусних обмежень.

"Хоча обмеження Green Pass вже були значно скорочені за останні кілька тижнів, тепер вони будуть повністю зняті, хоча один аспект - необхідність проведення тесту на антиген при вході в будинки для людей похилого віку - залишиться", - заявив Беннет.

Програма Green Pass дозволяла вхід до громадських місць повністю вакцинованим людям або тим, хто вилікувався від COVID-19.



Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявило, що хоча кількість нових випадків зараження COVID-19 залишається високою, кількість серйозних випадків неухильно знижується з моменту піку хвилі "Омікрону" в країні на початку лютого.



