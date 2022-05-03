COVID-19: з ОАЕ прибув черговий гуманітарний вантаж

07:16 03 грудня Київ, Україна

Об'єднані Арабські Емірати продовжують надавати допомогу Україні в боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19

В рамках домовленостей про медичну допомогу Україна одержала від уряду ОАЕ 100 тисяч наборів для експрес-тестування на COVID-19 IgM/IgG і 200 тисяч захисних масок.

Про це повідомили під час зустрічі заступниці керівника Офісу Президента України Юлії Соколовської з дружиною Посла Об'єднаних Арабських Еміратів пані Аль-Каабі.



Соколовська подякувала ОАЕ за підтримку в подоланні пандемії COVID-19 в Україні. Вона зазначила, що отримані тести і засоби індивідуального захисту передадуть до Центру громадського здоров'я МОЗ України, і будуть розподіляти їх по регіонах, зазначили в Офісі.



Окремо заступниця керівника Офісу Президента привітала Посольство Об'єднаних Арабських Еміратів в Україні з нагоди Національного дня ОАЕ, який відзначали 2 грудня.