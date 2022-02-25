COVID-19 та туризм: Таїланд перебуває на «роздоріжжі» щодо того, що робити далі

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Сильно покладаючись на міжнародний туризм для стимулювання своєї економіки, Таїланд у листопаді скасував вимогу про карантин для повністю



Доктор Анан Йонгкаєвваттана, вірусолог і дослідник з Національного центру генної інженерії та біотехнології в Таїланді, сказав, що країна перебуває на роздоріжжі щодо того, що робити далі. Економіка Таїланду відновлюється на тлі глобальної пандемії, але експерти в галузі охорони здоров'я стурбовані зростанням кількості випадків захворювання на COVID-19 Сильно покладаючись на міжнародний туризм для стимулювання своєї економіки, Таїланд у листопаді скасував вимогу про карантин для повністю вакцинованих мандрівників, але разом із поновленням туризму в Таїланді нові випадки зараження COVID-19 почали прискорюватися по всій країні.Доктор Анан Йонгкаєвваттана, вірусолог і дослідник з Національного центру генної інженерії та біотехнології в Таїланді, сказав, що країна перебуває на роздоріжжі щодо того, що робити далі.

«Ми спостерігаємо зростання кількості омікронних випадків – дуже швидке. Питання має полягати в тому, як швидко воно сповільниться... це можуть бути дні, тижні або навіть місяці», - сказав він.

«На мій погляд, зараз ми знаходимося на роздоріжжі. Число випадків зростає, але багато лікарів кажуть, що більшість із них, як і раніше, вважаються легкими порівняно з дельта-хвильою», — додав він.

Дані показують, що варіант омікрон має високу трансмісивність, має інкубаційний період близько п'яти днів і викликає менш серйозні симптоми, ніж ранні варіанти.



У п'ятницю в Таїланді було зафіксовано новий денний рекорд - 24 932 випадки.



Минулого року по всій країні протягом кількох місяців діяли сувора комендантська година та соціальні обмеження. Однак після

Швидке розгортання вакцинації, заходи були пом'якшені.

Офіційні особи заявили у понеділок, що економіка відновилася у четвертому кварталі 2021 року завдяки зростанню експорту та поверненню туристів.. У річному вирахуванні економіка Таїланду зросла на 1,9%, чому сприяла пізня хвиля туризму.. З листопада його відвідало близько 500 000 людей.



Проте, за словами Стюарта Макдональда, засновника путівника Travelfish.org, через швидке зростання захворюваності в країні іноземні туристи можуть двічі подумати, перш ніж в'їжджати.

Чи має це турбувати туристів? Я б сказав так. Це ситуація, що швидко змінюється, і тайська адміністрація має досвід відсіювання і зміни правил у ситуативній формі, в короткі терміни, і не завжди в манері, чітко продиктованій турботою про громадську охорону здоров'я», — сказав Макдональд.

Влада Таїланду кілька разів змінювала вимоги до в'їзду для туристів в останні місяці, у тому числі призупиняла свій план Test & Go в грудні через зростання кількості випадків зараження омікронами.



У середу уряд Таїланду вніс додаткові зміни до плану, дозволивши повністю вакцинованим відвідувачам пропустити період карантину, який потрібний для невакцинованих повітряних прибульців.



З 1 березня при в'їзді в країну повністю вакцинованим прибуває тепер потрібно здати тільки один ПЛР-тест замість двох. Потім мандрівники повинні чекати на свої результати до 24 годин у схваленому для здоров'я готелі, перш ніж їм буде дозволено подорожувати в іншому місці. Відвідувачі також мають пройти самостійний експрес-тест антигену на п'ятий день.



Туризм має вирішальне значення для тайської економіки. За даними Банку Таїланду, у 2019 році на туризм припадало приблизно 11% валового внутрішнього продукту Таїланду, і близько 20% тайців були зайняті у туризмі.



Туристичні підприємства раніше просили уряд послабити обмеження на в'їзд.



Влада нещодавно виключила будь-які неминучі нові обмеження, включаючи ізоляцію, незважаючи на те, що нещодавно рівень попередження про COVID-19 у країні був підвищений до рівня 4, другого за величиною рівня. Маски, як і раніше, потрібні в громадських місцях, тоді як людям рекомендується працювати з дому, скасовувати несуттєві поїздки та уникати великих зборів.



За словами Правіта Рожанапрука з таїландського сайту новин Khaosod English, тепер Таїланд повинен зосередитися на плані виживання з вірусом.

«Уряд не може дозволити собі ввести ще одну напівізоляцію, оскільки за останні два роки він витратив багато грошей на усунення та стримування COVID-19. Це коливається, тому що подальші обмеження негативно вплинуть на останню схему Test & Go для тих, хто прибуває з-за кордону і ще більше зашкодить туризму та суміжним галузям. Збільшення масштабів вакцинації — це шлях уперед, оскільки зараз уряд має достатньо вакцин для ревакцинації.. Діти стануть особливою цільовою групою найближчими тижнями, але деякі батьки все ще чинять опір цьому. Настав час зосередитись на нормалізації співіснування з COVID-19», - сказав Рожанапрука.

Минулого місяця представники охорони здоров'я розпочали вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років. За даними Міністерства охорони здоров'я Таїланду, до цієї вікової групи входять 5 мільйонів дітей у Таїланді.



Але Джонгкаевваттана все ж таки висловив свою занепокоєність: «Я дуже стурбований зростаючим числом інфікованих і хворих дітей. Ці діти не щеплені, і вони більш схильні до зараження омікронною інфекцією, ніж повністю щеплені дорослі».



Глава Центру передового досвіду в галузі клінічної вірусології Бангкокського університету Чулалонгкорн д-р Йонг Поовораван попередив, що в Таїланді невдовзі може бути 100 000 людей із позитивним результатом тесту на день.



Джонгкаєвваттан вважає, що можна зробити більше для зниження ризику зараження.

«Я вірю у використання технологій, які допоможуть вакцині сповільнити поширення вірусу. Я пропоную уряду надати тестові набори людям, щоб вони могли контролювати свій ризик. Необхідно підкреслити використання масок у громадських місцях та заборонити діяльність, що сприяє поширенню вірусу», - сказав Джонгкаєвваттана.

За його словами, збільшення щоденної смертності може змусити уряд до подальших дій.





