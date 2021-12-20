15 млн чоловік були інфіковані коронавірусів в світі

22:06 22 липень Київ, Україна

Згідно з даними, наданими Всесвітньою організацією здоров'я (ВООЗ), число діагностованих випадків захворювання коронавирусной інфекцією склало більше 15 млн осіб по всьому світу.

Як повідомляють в Дослідницькому Центрі при Університеті Джонса Хопкінса.

У зв'язку з поширенням коронавируса, в світі на 21:20 зафіксували 15016440 випадків захворювання.

Статистика по країнам:

Перше місце утримує США з 3925025 заражених,

Бразилія - 2159654,

Індія - 1193078,

Росія - 787 846,

Південна Африка - триста вісімдесят одна тисяча сімсот дев'яносто вісім.

З початку пандемії від захворювання в світі померли 618 001 пацієнт:

США - 142 401,

Бразилії - 81 487,

Великобританії - 45 586,

Мексиці - 40 400,

Італії 35 082.

Загальна кількість видужали налічує 8528983 людини.