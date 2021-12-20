15 млн чоловік були інфіковані коронавірусів в світі

Згідно з даними, наданими Всесвітньою організацією здоров'я (ВООЗ), число діагностованих випадків захворювання коронавирусной інфекцією склало більше 15 млн осіб по всьому світу.
Як повідомляють в Дослідницькому Центрі при Університеті Джонса Хопкінса.
У зв'язку з поширенням коронавируса, в світі на 21:20 зафіксували 15016440 випадків захворювання.
Статистика по країнам:
Перше місце утримує США з 3925025 заражених,
Бразилія - 2159654,
Індія - 1193078,
Росія - 787 846,
Південна Африка - триста вісімдесят одна тисяча сімсот дев'яносто вісім.
З початку пандемії від захворювання в світі померли 618 001 пацієнт:
США - 142 401,
Бразилії - 81 487,
Великобританії - 45 586,
Мексиці - 40 400,
Італії 35 082.
Загальна кількість видужали налічує 8528983 людини.
В Україні вже понад 60 тисяч виявлених випадків коронавирусной інфекції. За минулу добу хвороба підтвердили ще у 829 осіб. Лідерами за кількістю заражених залишається місто Київ і Львівська область.
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