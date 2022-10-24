18:43 21 жовтня Київ, Україна

Всі ці речі та баран на додаток є еквівалентом життя чи здоров'я одного могилізованого росіянина. Не всі разом, ні! Тому що це було б надто багато за «тушку» окупанта. Кожна річ окремо (і баран) – це бонус сім'ям «новобранців» у різних містах «великої росії».

«З поганої вівці – хоч вовни клаптик!». Чого-чого, а таких поганих овець на росії виявилося дуже багато. Цікава вікторина під назвою «Здай військкому свекра (вітчима, брата, чоловіка, батька) та отримай подарунок!» прокотилася російськими просторами, даючи можливість хоч якось поліпшити стан російського «скріпного сімейного устрою».

Цікаво, з яким настроєм вирушає на війну насильно «призваний» чоловік, знаючи, що зміну кросівок на берці забезпечила йому власна дружина в надії отримати бонус від влади і можливість частіше дарувати свою «усмішку» сусідові «вані», який так влучно відвідував її, коли майбутнього «захисника» не було вдома? Тепер – «свобода!». Та ще з «овочевим набором» чи квитком до зоопарку. "Мрії збуваються!"

Ще цікавішим є той факт, що «російські» жінки, схоже, абсолютно впевнені, що відправити у військкомат/здихатися власного чоловіка/будь-яке обличчя чоловічої статі – це квиток в один кінець. Нікому з них навіть не спадає на думку, що той, кого вони нарешті «здихалися», може повернутися додому і відкрутити голову такому «морозову павлику» у спідниці. Росіянки настільки вірять у вбивчу для окупанта міць Збройних сил України, що варіанта повернення додому «еквівалентів 10 кубів дров» не розглядають.

Єдиний вихід для таких «воїнів» – здатися в полон. Офіційно. Без жодних там «взятий у бою». Здався – і одразу особисті бонуси: тепло, годують, туалет у приміщенні, вода з крана чиста! А головне – ті, хто тебе виштовхнув із дому, нічого не отримають! Ні дров, ні квитків, ні гробових на ладу.

І головний бонус для такого «воїна» – ти залишишся живим! І повернешся додому! Туди, де на тебе ніхто не чекає! Як сніг на голову! І зможеш розповісти своїм рідним про те, де ти бачив їх усіх, скопом, разом із такою країною, яка з радістю обмінює життя своїх власних синів на квиток до зоопарку! Тим більше що на «зоопарк» уже давно перетворилася вся путінська «рассєя»!