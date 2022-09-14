Жертви лоботомії

18:44 13 вересня Київ, Україна

Подивившись на просторах інтернету виступ Андрія Ісаєва, заступника керівника фракції ЕР, вкотре розумієш, що лексикон нормальної цивілізованої та вихованої людини не містить тих слів, які навіть не те що напрошуються, а просто рвуться з горла.



Зовні теж людина, Андрій Ісаєв, на двох ногах, з двома руками, не вкрита мавпою вовною, каже таке, що не залишає жодних сумнівів у його психічному стані. Хворий! На всю свою хвору голову. Або настільки цинічно брехливий, що вже давно перетнув кордон між нормальним хоча б частково психологічним станом і відвертою психіатричною патологією.



Успіхи ЗСУ останніх днів настільки вразили Росію на всіх соціальних рівнях, що одні не знають уже куди тікати (жителі прикордонних з Україною областей), інші не розуміють про що і як їм брехати (скабеєві, симоняни та інші кисельові), треті готові бігти домовлятися будь-яких умов про закінчення війни, бо розуміють, що наступна зупинка на маршруті ЗСУ – ростів. Тільки бункерний затих, бо жодна «хороша міна» не рятує за такої «гри». Єдине, що йому залишилося, це вести жалюгідні розмови про необхідність «припинити кровопролиття», бо, за його словами, «це не кіно». Звісно – «не кіно»! Перемоги України, хоч поки що й не тотальні, але вже нищівні для окупантів – це реальність.



Спостерігаючи за рупорами кремля та зміною публічної риторики, стає зрозумілим, що росія «сходила під себе не знімаючи білизни». Мабуть, уперше за всю сучасну історію. Причому «за великим». І намагаючись приховати своє приниження і розгубленість починає вигадувати такі казки, навіть перевершують все попереднє марення.



Ми, українці, вже навіть звикли до того, що «спецоперація – це превентивний попереджувальний удар у відповідь на українську загрозу». Але те, що «ніс» у студії ньюс ван ісаїв (зачіска, окуляри, триколор на лацкані, емоційні рухи…) не лізе вже в жодні ворота. Андрій вражений і обурений «війною, яку розпочала Україна з метою знищення Росії». Не більше та не менше.



Дивлячись на цей фарс, постійно чекав виходу медичної сестри з ліками та склянкою води. Або лікаря з електрошоком, або санітарів з умиротворювальною сорочкою. Не дочекався. На жаль, не вийшла ні сестра, ні лікар, ні санітари. Ніхто не захотів допомогти хворому головою людині. Та й усієї студії, яка, напевно, теж хвора, бо дозволила нести таку ахінею брехливому божевільню.



Відверто тішить те що, що у Росії – психіатричної колонії суворого режиму – почали з'являтися ті, хто зберіг розум. "Зречення престолу" від путіна вимагають все більше російських муніципальних депутатів. Свої підписи під петицією із таким закликом поставили представники 35 муніципалітетів Москви, Петербурга та інших міст Росії.



Це початок. Перша «ластівка» розуміння росіянами реалій сьогодення, страшних та згубних для Росії. На жаль, кількість тих, хто втратив розум у величезній російській «студії», набагато перевершує можливості будь-якої соціальної медицини, якої зараз відверто не вистачає «лікарів», «сестер» і «санітарів». Але українці потужно вибивають ґрунт з-під ніг кремлівського режиму. І, нарешті, простим російським глядачам набридне спостерігати за виступами божевільних клоунів, невиліковно хворих після путінської лоботомії.