22:27 20 березня Київ, Україна

«Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы».

На жаль, геніальна фраза Кіси Вороб’янінова стосується майбутнього не депутатів Держдуми, а простих пересічних громадян Росії, які або вже втратили роботу та вимушені жебракувати, або незабаром її втратять.

Безробіття – цілком об’єктивний наслідок жорстких економічних санкцій, що введені Заходом проти країни-агресора. Forbes вважає, що до кінця року роботу в Росії можуть втратити понад 600 тисяч людей. Та офіційні дані — лише статистика.

Багато підприємств формально зберігатимуть чисельність штатів, але за фактом зводитимуть зарплати працівників до мінімуму або зовсім її позбавлятимуть, відправлятимуть людей у неоплачувані відпустки, переводитимуть на півставки.

Іноземні компанії, які перервали своє співробітництво з Росією та покинули «осередок зла», практично були найбільшими її недержавними роботодавцями. Лише тільки закордонні торгівельні мережі та ресторани, які заявили про звільнення з Росії, забезпечували роботою понад 200 тисяч людей у всій країні.

З 62 тис. працівників у 850 ресторанах McDonald's роботу втратили приблизно 77%, або 48 тис. осіб. Це стосується власних точок мережі. Крім того, бренд має понад 160 постачальників, які створили понад 100 тис. робочих місць — їхня доля поки що під питанням.

Starbucks призупинила діяльність у Росії повністю, у тому числі роботу кав'ярень та відвантаження продукції. Це 2 тисячі працівників.

IT-компанія EPAM Systems припинила обслуговування клієнтів у Росії. Без роботи понад 8900 людей.

Повністю згортає російський бізнес і Deutsche Bank, персонал якого в Росії, за даними Guardian, налічує близько 1700 осіб.

Шведська IKEA на три місяці закрила всі російські магазини, за винятком 14 торгових центрів Mega, і платить своїм 15 тисячам працівників зарплатню.

Так вчинили багато західних компаній. Але все це тимчасово… Платити нескінченно людям за простій не будуть. Що потім?

Міжнародні санкції та економічний крах не залишають надії на стабільну заробітну платню дальнобійникам, морякам, льотчикам. Причинами є численні збої в логістичних ланцюжках, розрив контрактів на перевезення найрізноманітніших товарів, скасування польотів за кордон і всередині країни, знову ж таки відмова західних компаній від роботи на території Росії.

Російська автомобільна промисловість, яка або мала іноземних власників, або будувала «суто російські авто» із західних комплектуючих, вимушена скорочувати виробництво, або повністю закривати свої підприємства. Лише один КамАЗ може втратити 40% від обсягів виробництва і скоротити більше 15 тисяч робітників через брак комплектуючих.

Годі вже казати про працівників різноманітних сервісів та індустрії розваг, яка масово втрачає свою клієнтуру. Не до жиру! Якщо у більшості не вистачатиме коштів для забезпечення життєво необхідного мінімуму, то про які розваги чи прикраси може йти мова!

Крім того, стає дуже важко знайти роботу. Вільних вакансій стає все менше. База вакансій та пропозицій HH.ru скоротилася на 122195 позицій. Конкуренція ж – зростає. І це все поки що лише початок, лише наближення того «дна», на якому опиниться Росія в розплату за власні злочини.