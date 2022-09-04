Чекаємо на офіційні висновки...

Якщо бути відвертим, то від початку розмов про "інспекційну" місію МАГАТЕ, яка мала б визначити реальний стан справ на Запорізькій АЕС, окупованій московськими фашистами, ідея цього "шановного міжнародного інституту" виглядала досить примарно.

По-перше, окупаційна влада країни, однією з яскравих ознак якої є суцільна і тотальна брехня, мала достатньо часу для того, щоб підготувати територію АЕС до такого «відвідування», не лише приховуючи сліди власних злочинів, а й підготувавши «багато свідчень про злочини». української влади та ЗСУ».

І загарбник, звісно, підготувався. Частково вивіз важке озброєння з території, «навісив замки і втратив ключ» від тих приміщень, які були «не для очей «поважної комісії», розмістив сліди обстрілів та руйнувань АЕС українськими варварами на певних місцях… Ну і нічого, що не на тій траєкторії! Зійде й так! І ось це «зійде й так» чітко вказує на «по-друге», на реальну оцінку здатності МАГАТЕ хоч якось впливати на ситуацію та приймати якісь рішення щодо реальної загрози ядерної катастрофи та, головне, ПЕРШОпричини такої загрози.

"Ми побачили все, що хотіли ...". «Рівень зелено-червоний…». «Незважаючи на обстріл, ЗАЕС працює і перебуває у «відносно хорошому стані». "Нас не допустили до ...". "Це не ідеальна, це напружена ситуація...".

Шановний пане гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі! Про «глибоке занепокоєння» Україна та українці вже шість місяців чують від ООН. Теж «потужного міжнародного фонду». Невже Вам не вистачило фактів для того, щоб зрозуміти смертельну небезпеку, на яку наражає світове суспільство мавпа з ядерною гранатою в руці?

Невже склад Вашої «високопрофесійної комісії вчених, фахівців з ядерної проблематики» за 2,5 години змогли провести всі необхідні дослідження? Чи задовольнили Ви свої дослідні потреби байками представника «росатого» про «розворот ракети на 180 градусів» та відвідування харчоблоку?

Потужна міжнародна комісія із «відчуттям зразково виконаної місії» швидко покинула ЗАЕС. Щоправда, не всі. Із 14 дослідників 5 залишилися ще на два дні. На жаль, поки що не оприлюднено, представники яких країн залишилися на ЗАЕС: Польщі та Литви чи Сербії та Китаю. Від цього залежить, чи «побачать» експерти те, що не змогли «побачити» інші «комісари» за 2,5 години відвідування. Принаймні, якщо очі не заплющені.

Можливо, ми помиляємось, і справжнім фахівцям цілком достатньо для прийняття неупереджених висновків 2-3 години. Зачекаємо на офіційну доповідь МАГАТЕ про причини та ступінь ядерної загрози. Але головне. Про те, як цю загрозу попередити та нівелювати. Тим більше, що українці, без жодних «професійних висновків» добре розуміють «Чому», «Що» та «Як». Але не відпускає почуття, що МАГАТЕ, як і ООН, намагається надто м'якими термінами за відсутності твердої впевненої позиції та реальних дій, реально відсторонитися від злочинної війни росії, яку вона розв'язала проти України.

Але з ядерною загрозою так не вийде. Не факт, що російські ракети долетять до Риму, Парижа чи Пекіна. А ось для хмари ядерного пилу практично немає меж. І, не дай Боже, якщо мавпа все ж таки зважиться на те, щоб «кинути» цю «гранату», ядерна катастрофа зруйнує не лише «таку далеку Україну», а й дотягнеться до будинків практично кожного з членів «поважної місії МАГАТЕ».