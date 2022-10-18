Мова свободи

Важлива частина пропагандистської кампанії, яка виправдовує вторгнення Росії, присвячена мовній ситуації в Україні. У хід йде все: від розповідей про те, як «там забороняють російську мову», до заяв, що українську взагалі не можна вважати мовою, а лише «діалектом».

Про «заборону» російської мови взагалі навіть смішно щось говорити. Ніколи ніхто не обмежував особисте спілкування російською мовою в Україні. Росія сама впоралася з тим, що так хвилювалася у своїх пропагандистських виступах. Російська мова, завдяки війні, яку Росія почала проти України, перетворилася з «мови Пушкіна і Лермонтова» на «мову» окупанта, вбивці, ґвалтівника та мародера. Навіть ті українці, які ще на початку цього року спілкувалися виключно російською мовою, зараз намагаються навіть за мовною ознакою максимально відокремити себе від російських варварів, які принесли горе на рідну українську землю.

Щодо «Діалекту»… Чому ж так боялися впливу українського «недоговору» на «великий і могутній» російські царіки упродовж багатьох століть? Чи не тому, що розуміли, що українська мова «розчинить» «російську мову», яка й стане нарешті «діалектом» для справжньої Русі? Деяким засобом особистого спілкування відсталих болотних племен.

Ні з яким «ворогом» так не боролася «московсько/перетбурзька» влада, як із «ворогом» у вигляді української мови. Ще чотириста років тому цар Михайло наказав спалити надруковане в Україні Євангеліє К. Ставровецького. Через 70 років РПЦ піддала анафемі "київські нові книги" Ставровецького, Могили, Полоцького та інших українських авторів.

«Реформатор» Петро I так лякав українську мову, що своїм указом триста років тому заборонив друк книжок на «діалекті» та змусив видалити з усіх церковних книжок українські тексти.

Після цього була заборона викладання українською мовою в Києво-Могилянській академії, заборона синоду на український буквар, знищення Запорізької Січі та закриття українських шкіл при козацьких канцеляріях.

«Валуєвський циркуляр» від 1863 року вірно вказував, що: «ніякого окремого малоросійського мови було і не може». Були заборонені будь-які уявлення, викладання, піснеспіви у церквах українською мовою. Олександр ІІІ навіть заборонив хрестити дітей українськими іменами. Микола ІІ заборонив український друк. Заборони…заборони…заборони…

З початком нової ери будівництва комунізму страх перед українською мовою нових товаришів-керівників лише збільшився. Лист сталіна «Тов. Кагановичу та іншим членам ПБ ЦК КП(б)У із санкцією на боротьбу проти «національного ухилу», початок переслідування діячів «українізації». Телеграма сталіна про найжорстокіше припинення «українізації». «Многонаціональний» комунізм повинен мати одну мову – російську! Чого тільки варте збільшення викладачам російської мови на 15% заробітної плати порівняно з викладачами української! Заборона святкувань ювілеїв Котляревського та його «Енеїди», заборона захисту дисертацій та наукових праць українською мовою.

Мова – це душа народу, його світогляд. Він визначає свідомість, творить людину, культуру, історію. Українська мова завжди була мовою вільних людей. Мовою Свободи та Незалежності від усіляких «царків» та «диктаторів». Саме тому й боїться «скріпна» путінська росія, яка вже давно перетворилася на країну «рабів», усього українського, що може самим своїм існуванням пошкодити кремлю тримати власний народ у стані худоби, приреченої годувати власних «панів» та покірно йти «під ніж». за всякої забаганки довічних схиблених «пастухів».