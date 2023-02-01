Отрута Нації

Україна зараз складає вирішальний іспит на власне вільне та самостійне існування. Громадянське суспільство, влада, Українська Нація підійшли до тієї межі, коли перед нами відчинилися двері на життя як Незалежний гравець світової спільноти, справжній шановний суб'єкт міжнародних відносин, який має право на власну думку, а не є об'єктом корисливих посягань інших.

Залишилося зробити один крок – здолати ворога і здобути перемогу в кривавій війні, розв'язаної колишніми «братами» (позбави Боже такої рідні!). Горнило війни – страшний іспит для української Нації, який розпочався 24 лютого минулого року і триває вже 342 довгі та страшні дні мужності, гірких втрат, перемог та надій на те, що Україна та українці вже добре засвоїли життєву науку і вже зовсім скоро у графі”. оцінка" з'явиться таке бажане для нас слово "Перемога".

Чи могла Україна та українці отримати залік без війни? Напевно! Ще далекого 2014 року. Але політика далеко не проукраїнська влада, яка захищала інтереси не українців, а провладних олігархічних кланів, які опинилися «у влади» за рахунок довірливості українського суспільства, завадила активній позиції світової демократичної спільноти у відповідь на анексію українського Криму та окупацію частини Донбасу. Занадто багато корупційного бруду, який «роз'їдав» Незалежну Україну, поставив під сумнів щире прагнення українців до демократичного шляху розвитку.

Багато що змінилося за 8 років. Навіть невтомно наступаючи на «граблі», українці стали набагато сильнішими у своїх прагненнях до демократичних цінностей та свобод. Але, на жаль, корупцію подолати ми так і не змогли...

Корупція в Україні, як і раніше, процвітає, про що свідчить Індекс сприйняття корупції за 2022 рік, складений організацією Transparency International і опублікований 31 січня.. 33 бали зі 100 можливих, навіть незважаючи на антикорупційні реформи та нову Національну стратегію боротьби з корупцією у червні! 116 місце у рейтингу зі 180 країн! І це при тому, що середній бал у Європі, до якого ми відносимо себе – 60! Навіть диктаторська Білорусь здобула 39 балів.

Так, росія в рейтингу нижче за Україну з 28 балами. Але чи може це тішити? Стовідсотково, що НІ!

«Війни порушують нормальні процедури та посилюють ризики, дозволяючи корумпованим суб'єктам привласнювати кошти, призначені для відновлення, що стало зрозуміло в середині січня, коли розслідування виявило факти наживи на війні з боку міністерства оборони та міністерства розвитку громад та територій », – зазначила Transparency International. прес-релізі, що супроводжує публікацію індексу

Війна виштовхнула на поверхню бажання деяких чиновників заробити на горі та крові. Це не може негативно не впливати на ставлення до України наших партнерів. Зважаючи на те, що кожен такий факт чи навіть натяк на корупцію, підхоплюється російською пропагандою, яка принижує Україну і намагається будь-яким способом осквернити нашу мужність і волю, важко переоцінити шкоду, яку завдають іміджу України такі «ділки» при владі.

Насамкінець. Десять мільйонів доларів і два роки – такий термін та кошти вимагали в Україні за отримання дозволу на приєднання майбутнього підприємства з виробництва всім відомих «Байракторів» до електричної мережі. Про це заявив генеральний директор підприємства Baykar Defence Халук Байрактор.. Брехня, наклеп, непорозуміння?

Враховуючи те, скільки коштує підключення до електромережі навіть маленької ділянки для приватного забудовника під будівництво особистого житла (а часто суми настільки «космічні», що перевищують вартість такої ділянки разом із забудовою), можна повірити в те, що Халук Байрактар говорить у своєму інтерв'ю.

Чи допустимо це? Навіть з урахуванням того, що, можливо, це не хабар у чиїсь кабінети, а встановлений тариф (на жаль, у ЗМІ так і не з'явилося пояснень щодо цього скандального інтерв'ю), чи не слід було полегшити фінансове навантаження на іноземного. виробника, нашого Партнера та Донора, готового будувати виробництво таких необхідних для захисту України від ворога БПЛА за власний кошт? Де нарешті реакція української влади?

Україна обов'язково пройде "і воду, і вогонь, і мідні труби". Ми переможемо! І наша Перемога стане початком нової ери розвитку країни та щасливого життя українців.. Але для цього потрібно перемогти не лише зовнішнього ворога – путінську росію, а й внутрішнього, який за своїм руйнівним впливом на майбутнє української Нації не набагато поступається кривавій орді з московії.