Вибори та перспективи

У путіна немає причин припиняти війну. 250 тисяч загиблих орків? Начхати! Санкції? Соціальна криза? Туди ж! Ресурси? Не треба обманювати себе, ресурсів у путіна вистачить надовго. Безумовно, якби всі країни антипутінської коаліції навалилися "гуртом" на вогнище Зла, путінська росія не витримала б і місяця. Але... Де та міжнародна "толока"? Допомога – так. Значна – стовідсотково! Але в окопах на нулі гинуть українські Захисники. Герої з Польщі, Білорусі, Росії та інших країн, які реально стали пліч-о-пліч з українцями - це, швидше, виняток із правил.

Усім зрозуміло, що путін нікуди не поспішає. Час грає на нього. Виснаження війною дає ознаки щодо російської агресії з боку іноземних партнерів. Європейське та американське суспільство вже не таке активне стосовно агресора, як було на початку повномасштабної війни. А попереду – вибори.

На кінець війни в Україні значною мірою вплинуть вибори, заплановані на 2024 рік у багатьох країнах світу. Вибори в росії важко вважати доленосними для України. Що зміниться? Смішно навіть мріяти про те, що путін не "переможе" у цьому фарсі.

Сам призначив – сам провів – сам виграв. Опозиція – блеф. Не було реально ніколи і не буде в росії дієвої публічно-активної опозиції диктатору. "Кухонні розмови" не призведуть до зламу режиму, тому путіну важливо більш-менш "спокійно", без значних ексцесів дочекатися чергового вручення скіпетра та держави у старечі руки.

Вибори президента США та Європарламенту можуть суттєво вплинути на обсяг західної допомоги, а перспективи другого терміну чинного президента США Джо Байдена значною мірою залежать від його успіхів на українському фронті. Для американських демократів та європейських лідерів життєво важливо, щоб Україна здобула переконливу перемогу на фронті, оскільки від цього залежить, чи залишаться вони при владі.

Успіх росії або велике залучення НАТО у війну проти країни-загарбника може схилити шальки терезів на президентських виборах у США на користь республіканців. Вашингтон докладе всіх зусиль, щоб уникнути прямого конфлікту з москвою, але путін може не залишити іншого виходу. Тому США мають зробити все від них залежне, щоб Україна перемогла якнайшвидше. Якщо росія виграє війну чи НАТО вступить у війну в Україні, майже напевно, що Демократична партія США та нинішні європейські лідери будуть звинувачені своїми політичними опонентами у розв'язанні Третьої світової війни. Тому США та партнери мають зробити все від них залежне, щоб Україна перемогла якнайшвидше.

Вибори на Тайвані, який Пекін вважає своєю територією, також мають велике значення, оскільки вони можуть змусити Китай відійти від своєї нинішньої політики нейтралітету щодо російської агресії в Україні. Страх перемоги націоналістів під час виборів на Тайвані може вплинути на стратегію "об'єднання" Пекіна. У разі військового "об'єднання" територій, вкрай важливим для Китаю буде запобігання допомозі Тайваню з боку США. Тому Китай збільшуватиме підтримку москви в надії зберегти США у пастці європейського конфлікту.

Шанси швидко закінчити війну нашою Перемогою практично відсутні. Це, на жаль, об'єктивна реальність, і її потрібно усвідомити. Попереду важкі та страшні місяці чи, не дай Боже, роки війни. Війни проти злочинців-загарбників заради власної землі, власної свободи та власного життя. І без допомоги нам ніяк не обійтися. Надто великий ворог нам дістався. Вибори в демократичному світі все ж таки залежать не тільки від капіталу, а й від думки та прагнень простих людей. Тому головне завдання української дипломатії та всього українського суспільства – це знову нагадати світові, що саме від України зараз залежить їхнє майбутнє. Яким воно буде? Мирним та вільним чи під п'ятою кремлівського режиму? Болючі мрії бункерного диктатора про зміну ставлення країн-партнерів після виборів 2024 року до України та послаблення її підтримки мають залишитися лише нездійсненними фантазіями кремлівського злочинця.