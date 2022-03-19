Вибори чекістів

11:50 21 червня Київ, Україна

Все частіше в опозиційних та «вільнодумних» групах та каналах соціальних мереж лунає думка про те, що участь у майбутніх виборах до Держдуми РФ є практично підтримкою чинного путінського «чекістського» режиму. Дописувачі вважають тотальний бойкот виборів практично єдиним можливим ефективним засобом спротиву.

В умовах нинішнього «полювання на відьом» та постійних «зачисток» неугодних владі активістів-опозиціонерів, стає цілком зрозуміла фейковість майбутніх виборів. «Вибори без вибору»! Це не новина для російського електорату, але за останній час відсутність справжнього демократичного вибору в країні набирає небачених масштабів.

За даними, які зібрав та оприлюднив громадський рух за захист прав виборців «Голос», за період з 2007 року Центрвиборчком РФ не зареєстрував та не допустив до виборів більш ніж 120 тисяч кандидатів. Це 7 відсотків від загальної кількості виборців РФ. Причому, лише 20 тисяч з них були представниками «системних партій». Всі інші – це кандидати від незалежних партій, опозиції та самовисуванці.

За останні 15 років правління Путіна кількість недопущених до виборів самовисуванців катастрофічно зросла і становить зараз 13 відсотків. Для порівняння: від правлячої «Єдиної Росії» та системних КПРФ, ЛДПР та «Справедливої Росії» відмову отримали лише 2 відсотки кандидатів. А від несистемних політичних сил, четверта частина, 25 відсотків не змогли взяти участь у виборах. Якщо на виборах до Держдуми 2003 року було зареєстровано 60 відсотків самовисуванців, то вже в 2016 році їхня кількість склала лише 6 відсотків. Ось така проста математика «чесних та прозорих, суто демократичних» виборів у Росії!

Кандидатів не допускають до реєстрації, зате рок по року зростає кількість «аномальних» голосів, «відданих» на користь потрібному режиму результату. Будь то антизаконні «поправки до конституції», або голосування за практичну «довічність» людини із бункера, за яку надлишково «проголосувало» приблизно 20 мільйонів когось… Саме «когось», бо люди за це не голосували!

Після закінчення всеросійського голосування по Конституції незалежний аналітик Сергій Шпилькин оприлюднив графіки, які вважав доказом фальсифікації понад 20 млн голосів.

На його думку, до якої прислуховуються незалежні дослідники виборів і відомі політологи, якби голосування відбувалося без примусу і фальсифікацій, то розрив між голосами "так" і "ні" не залежав би від явки. Але графіки, побудовані за даними ДАС "Вибори", показують, що в міру збільшення явки голоси "так" ростуть непропорційно голосам проти поправок.

2 липня 2020 року дослідник опублікував графіки, з яких зробив висновок про аномальну природу 22 млн голосів. Через кілька годин він скорегував дані, нарахувавши вже 24 млн "аномальних голосів" - тобто таких, що викликають підозри.

Ще 10 років тому фальсифікації на думських виборах 2011 року дали початок масовим «болотним» протестам. Тоді вираз «пила Чурова» став мемом. На графічному відображенні результатів думських виборів, графік замість плавних ліній демонстрував безліч невеликих піків, які прагнули до цілих, круглих чисел. Така «пила» стала наслідком «домальовування» голосів за потрібного кандидата. Людям властиво вибирати цілі, красиві числа, коли дані беруть «з голови», а не підраховують реальні цифри.

Де-факто, у сучасній Росії немає чесних виборів. Для Кремля вибори – це лише інструмент для підкреслення своєї «легітимності». Для створення примарного враження про демократичність та неупередженість волевиявлення народу.

Інструмент, що дозволяє залишатися при владі та продовжувати знущання як над власним народом, так і над народами інших суверенних країн. Так званою «легітимністю» Путін прикриває свої численні злочини проти людства. Тому, мабуть, праві ті, хто закликає до бойкотування так званих виборів. Бо будь-яка не участь у злочинах – це вже форма спротиву.

Путінський режим дуже вдало руйнує себе сам. Він поки що живе лише завдяки величезній інерції колись могутньої Імперії.