"Виблядки Діда Вови"

Історія «падіння» путінських «ПДВ» на території України розпочалася в далекому 2014 році з початком військової агресії російсько-сепаратистських збройних угрупувань та окупації Криму та частини Донбасу. «Елітні» підрозділи російських десантників вже тоді отримали «по зубах» від захисників Україні. Сотні знищених та десятки полонених «блакитних беретів» проміняли своє життя та свободу на виконання злочинних наказів пристаркуватого диктатора.

24 серпня 2014 року поблизу населеного пункту Дзеркальний Донецької області українські силовики затримали 10 російських десантників, при яких були особисті документи та зброя. Усі вони виявилися військовими 331 полку 98-ї Свірської дивізії Повітряно-десантних військ збройних сил росії (в/ч 71211), що затримані особисто підтвердили. Те, що в Україні полонили саме російських військових, підтвердило тоді й міноборони росії, щоправда, додавши, що кордон із сусідньою державою вони «перетнули випадково під час патрулювання». Тобто – десантники нібито заблукали.

З початком повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року продовжилася руйнація та падіння структури та іміджу колись «елітних» підрозділів. У перший же день свого вторгнення росія втратила «еліту еліт» при спробі захоплення аеропорту Гостомель. Там висадилася 45-та бригада спеціального призначення ПДВ, але практично вся вона була знищена українською армією.

Після невдалої спроби захоплення аеропорту у Гостомелі підрозділи ПДВ використовувалися під Ізюмом, Василівкою, на Донецькому напрямку. Без особливого успіху… Недолуге командування армії рф використовує свою «еліту», як прості піхотні підрозділи. А оснащення захисників України потужними засобами для знищення ворога «ще на підльоті», звело нанівець будь-які можливі переваги «блакитних беретів». Тому єдиним досягненням путінських ПДВ в Україні стали величезні втрати особового складу та руйнування «совкового» міфу про непереможність десантних військ рф.

За офіційними даними, які з’являються в росії, втрати ПДВ становлять 20% від загальних втрат окупантів. Кожен п’ятий загарбник належить «блакитним беретам», підрозділи яких вже давно втратили всю свою історичну славу і перетворилися на звичайне «гарматне м’ясо» путіна та його оточення.

За п'ять місяців війни 45-тисячні ПДВ росії втратили в Україні кілька тисяч солдатів. Причому це були найбільш підготовлені та боєздатні бійці. Елітні війська росії у війні проти України продемонстрували свою недієспроможність. Ситуація з ПДВ вкотре демонструє, що путін переоцінив власні ресурси та сили, які існують виключно на папері лестивих доповідей «царевих лизоблюдів». Можливості та здібності «еліти» армії нічим не відрізняються від загальних «здібностей» «другої армії світу», яку захисники України луплять і в хвіст і в гриву.

16 липня був звільнений з посади командувача ПДВ росії генерал-полковник Андрій Сердюков. Його місце зайняв уродженець Донецької області генерал-полковник Михайло Теплинський. Зміна командувача стала своєрідним визнанням провальної участі російських елітних підрозділів у "спецоперації". А вона, участь, дійсно провальна…

У березні ЗСУ знищили 55 десантників 247-го гвардійського Кавказького козачого полку ПДВ.

22 травня підрозділ 76-ї десантно-штурмової дивізії знищено воїнами ЗСУ.

26 травня в Донецькій області знищено майже цілу роту тульської 106-ї повітряно-десантної дивізії.

13 липня ЗСУ завдали удару по пункту управління 106-ї повітряно-десантної дивізії. Вбито чи поранено 28 окупантів, включно з командним складом.

25 липня завдано удару по 11-й десантно-штурмовій бригаді з бурятії під Херсоном. Знищено штаб.

28 липня вбито командира костромського 331-го парашутно-десантного полку вдв поздєєва.

Усі російські міста з дислокацією частин ПДВ – у лідерах по отриманню «вантажу-200». Кострома - просто суцільний цвинтар. Псков, Тула, Рязань, Ульяновськ, Улан-Уде - гори трупів.

Через великі втрати, багато десантників відмовляється брати участь у війні проти України.