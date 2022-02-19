«Ви краще ліс рубайте на труни. У прорив йдуть штрафні батальйони…» В.Висоцький

22:08 16 лютий Київ, Україна

Щороку у соцмережах з’являються повідомлення про результати роботи пошукових груп у місцях, де 80 і більше років тому гриміли бої Другої світової. За останні десятиліття знайдено і поховано не те що тисячі – десятки тисяч останків воїнів.

Та що там кістяки; у болотах і лісах знаходять практично неушкоджені танки: то БТ-7, то Т-34, то КВ-1; знайшли навіть величезну самохідку ІСУ-152. Неодноразові були й випадки, коли знаходили майже цілі літаки, часто із залишками радянських льотчиків.

Слід сказати, що ставлення радянської влади до своїх захисників було гіршим, ніж рабовласників до своїх рабів. Із 6,5 мільйона похованих бійців Радянської Армії тільки 2,3 мільйона мали прізвища. Зібрали тіла після бою, когось впізнали, у когось знайшли медальйон смерті, звалили у велику воронку чи протитанковий рів, порахували та й присипали землицею. Зверху – дерев’яна пірамідка з червоною зірочкою. Добре, якщо так.

А то ніхто і не ховав – то відступали, то наступали, то ніколи було, то нікому. Отак і залишили непохованими сотні тисяч трупів, а рідним – писулю: пропав безвісти. А якщо безвісти, то держава його сім’ї нічого не винна – ані грошей, ані почестей. Рабів у військовій формі вистачало; як свого часу казав «непереможний» маршал Жуков: «Баби ще понароджують».

Та що там трупи – на полі бою кидали напризволяще своїх поранених; особливо часто це траплялося у 1941-42 роках. І ті, безпорадні, помирали у муках.

Статистика втрат жахлива. 1,2 млн військових проходять за графою «Не обліковані втрати» – це загиблі «оточенці», залишені при відступі поранені і не вказані у донесеннях з фронту вбиті.

Інша справа – німецька армія. До кожного командира вимога: провів бій – прибери за собою. Поранених – у тил, у госпіталь. Мертвих – поховай, та не насипом, а кожного – в окрему могилу, та ще й з іменним хрестом.

Деякі німецькі цвинтарі дожили до часів Перебудови, акуратні такі. Але історичний досвід нічому не навчив послідовників маршала Жукова – нового правителя Росії та його посіпак.

Отож, чи не головною новиною у світі на сьогодні стала готовність Росії до війни з Україною. Про це свідчать дані розвідок, супутникові знімки, публікації у мас-медіа та навіть заяви пана Лукашенка.

І дійсно, до кордонів України стягнуті значні військові сили, сотні танків та БТРів, тисячі гармат і мінометів та систем залпового вогню, бойові літаки і вертольоти; нарешті – підрозділи тилового обслуговування, у тому числі госпіталі.

Здавалося б, один потужний удар – і перемога. Що та Україна може протиставити агресії?

Та виявилось – може. Насамперед українці не злякались. Сотні тисяч українців готові дати відсіч агресору. А це вже неабияка зброя.

Крім того, Україну не лишили наодинці з потенційним нападником США, Великобританія, Канада, Чехія, країни Балтії і ще багато хто. Крім дипломатичної підтримки, до України почало надходити реальне озброєння. Агресора у разі чого очікує серйозний опір.

І тут виникає питання – чи вже так і готова Росія до вторгнення в Україну? Мабуть, ще ні, бо в додаток до усіх воєнних приготувань тилові служби мали б завезти ще й труни – 40-50 тисяч новеньких трун, для початку.

Це, безсумнівно, мало б «посприяти» підняттю бойового духу російських військ. Звісно, якщо російська армія не збирається скористатись досвідом Другої світової і ховати своїх бійців де втрапиться, часто без імен, а може, й не ховати – нехай валяються по полях і лісах. Знову ж таки – економія для бюджету.

І взагалі, російським солдатам час включити мізки і зрозуміти: ця війна для Росії буде ані Великою, ані Вітчизняною, а буде спробою загарбників розправитись з вільним народом. Тому росіянам слід підготуватись до того, що їхню армію українці будуть зустрічати зовсім не букетами квітів, а букети квітів невтішні російські матері будуть покладати на оті труни, що ще не завезли тилові армійські служби.

Кажуть, що війна закінчується, коли похований її останній вбитий солдат. З огляду на результати діяльності пошукових загонів ентузіастів, Росії до поховання свого останнього солдату, що загинув у 1941-1945 роках, ще дуже і дуже далеко.

Але замість того, щоб підтримати зусилля ентузіастів на державному рівні і нарешті закінчити ту війну та віддати останній борг своїм солдатам, Росія щороку з помпою та імперським розмахом святкує День Перемоги у Великій Вітчизняній війні.