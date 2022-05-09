Що занадто, те не здраво

16:06 07 грудня Київ, Україна

Засоби масової інформації Росії вже давно перетворились на засоби масової маніпуляції та управління населенням. Зомбування людей за допомогою підконтрольних ЗМІ стало невід’ємною частиною імперської політики Кремля. Під прямим або непрямим контролем Кремля знаходяться більшість значущих ефірних і друкованих ЗМІ. Ним контролюються три великі медіагрупи: власне державні ЗМІ (ВГТРК, РІА «Новости», «Російська газета» і ТАРС), група «Газпром-медіа» з добрим десятком телеканалів, радіостанціями і кінокомпаніями і Національна медіагрупа з десятками ефірних і платних телеканалів і продакшн-студій. Але останнім часом інформаційна армія Путіна почала «буксувати» та не справджувати покладених на неї сподівань. І Кремль вирішив посилити її лави черговим потужним гравцем.

Всі придбання, зроблені Ощадбанком в останні роки, Греф пояснює виключно потребами бізнесу і курсом на створення клієнтоорієнтованої екосистеми. Однак, нічого від бізнесу тут немає. Все, що відбувається, продиктовано виключно політичними завданнями - під них і трансформується головний банк «всія» Русі. І особливу роль у виконанні поставленого завдання буде грати холдинг Rambler Group.

Про інспірацію Ощадбанку в Rambler стало відомо трохи більше року тому. До цього моменту власник холдингу, мільярдер Олександр Мамут, маючи величезні борги, змушений був продати Ощаду 46,5 відсотка акцій холдингу. А 29 жовтня цього року стало відомо, що Ощад викупив в Олександра Мамута залишки у розмірі 45% частки Рамблера і став єдиним і повноправним власником холдингу.

Крім власне однойменного порталу, в холдинг входять інтернет-видання Lenta.ru і Газета.Ru, а також інформаційне агентство Rambler News Service. По суті, це найбільша в країні інтернет-аудиторія (кількість користувачів сягнула 120 млн осіб в місяць). Таке величезне охоплення не снилося жодній федеральній телекомпанії. А ще якщо додати і онлайн-кінотеатр Okko з його щомісячною аудиторією, яка складає 2,8 млн осіб!

Ресурси Rambler Group - це найкоротший шлях до тієї частини аудиторії, яка взагалі не дивиться телевізор і не цікавиться офіційними новинами - в першу чергу, до молоді.

В умовах, коли довіра до офіційних федеральних ЗМІ Росії щодня падає, залишати такий ресурс як Rambler в руках ненадійного мільярдера Олександра Мамута, вихідця із оточення Бориса Єльцина, виявилося занадто ризиковано.

Незважаючи на те, що офіційно усіма прокремлівськими інформаційними ресурсами володіють лояльні і підконтрольні Кремлю структури, кожен з власників, проте, має і власні інтереси, і власні погляди. Спокушати будь-кого з них, посилюючи ще й найбільшим інтернет-ресурсом, небезпечно. Складати всі яйця в одну корзину не в звичці Путіна. Тому в країні почав формуватися новий медійний холдинг - цього разу під дахом надійного і безвідмовного Ощаду.

Сьогодні Рамблер із його пулом ЗМІ став стратегічним резервом Кремля, готовим у вирішальний момент забезпечити Путіну інформаційну перевагу. Зважаючи на тотальне домінування прокремлівських ЗМІ в інформаційному просторі Росії, не треба бути провидцем, щоб зрозуміти той факт, що Кремль не збирається відступати від своїх агресивно-імперських планів. І навряд чи така присутність Кремля в інфосфері потрібна лише для підвищення культурного рівня простих росіян...