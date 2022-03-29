Час прийшов

15:25 20 березня Київ, Україна

Серед західних лідерів, здається, лише влада Британії, Польщі та країн Балтії повністю усвідомлюють, наскільки катастрофічними наслідками для НАТО та миру в цілому загрожує завоювання України путінською Росією.

За словами британського прем'єра Бориса Джонсона, військовий успіх Путіна означав би кінець свободи в Україні, призвів би до «зникнення будь-якої надії на свободу» в Молдові та Грузії та посилив позиції Росії у спробах залякування всіх народів «від Балтійського до Чорного моря». Це дало б «зелене світло для автократів у всьому світі». Джонсон упевнений, що Путін боїться зовсім не членства України в НАТО, а сусідства «концентраційної» Росії з демократичною країною із свободним життям, вільними виборами та вільною пресою.

«Я думаю, що він боїться України з іншої причини. Він боїться, бо в Україні є вільна преса. Україна має вільні вибори. І з кожним роком, коли Україна ставала все ближчою, хоч і не без помилок, до свободи, демократії та відкритих ринків, він боявся українського прикладу все сильніше, – сказав британський прем'єр.

Залишається надія, що президент США і більшість інших лідерів країн НАТО врешті-решт переймуться тим самим переконанням і нададуть Україні таку допомогу, якої їй вистачить для повної перемоги. Наприклад – запровадження безпольотної зони над Україною може зупинити російсько-українську війну. Без крилатих ракет та авіації російська армія приречена на швидку тотальну поразку.

Та, на жаль, США та більшість країн Європи, незважаючи на гучні заяви очільників, намагаються зберегти бодай якісь відносини з країною-агресором. Враховуючи, що біля кордонів НАТО йде повномасштабна війна, варто було б хоча б перекинути до Європи основну частину американських сил швидкого реагування.

Американський президент та члени його адміністрації як заклинання повторюють, що не допустять війни Америки та НАТО з Росією. Саме такою позицією зумовлена відмова США та НАТО запровадити над Україною зоні вільну від польотів. Хоча, насправді, важко уявити, що Путін ризикне збивати над Україною літаки США та їхніх союзників або атакувати американські розрахунки систем ПРО, якщо буде розуміти обов’язковість та невідворотність негайної військової відповіді на подібні дії.

Країни Європи, за всієї зовнішньої суворості антиросійських санкцій, до їх застосування підходять дуже обережно і роблять із фінансових санкцій низку винятків, щоб мати можливість оплачувати російські енергоносії.

Введені санкції суттєво вплинуть на Росію не раніше, як за півроку. Для того, щоб негайно зупинити російську агресію проти України, потрібні набагато серйозніші заходи. Але Європа та США досі не готові «поставити все на карту» для зупинки навіженого агресора.

Україна переможе загарбника у будь-якому випадку. Одначе з відкритою військовою допомогою Заходу вона знищить ворога, який погрожує всьому світу, набагато швидше і за меншої ціни. І ціна перемоги для нас дуже важлива.