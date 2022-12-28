Можливі сценарії з одним фіналом

Відірваний «на всю голову» від реалій бункерний диктатор, незважаючи на бурхливі події 2022 року, які спровокувала шалена кривава агресія проти України, продовжує палко вірити у свої «геніальність та обраність». Незважаючи на втрату за оцінками експертів 30-40 відсотків «непереможної армії», занепад економіки, міжнародну ізоляцію, потужні санкції Заходу та катастрофу в соціальній сфері Росії, кремлівський вождь наполегливо продовжує війну в Україні, намагаючись у будь-який спосіб довести, що саме він є провідним геополітичним. гравцем світового рівня та «рятівником усіх і вся на Землі».

Подолавши за 10 місяців позначку у 100 000 лише вбитими окупантами, Путін не залишає намірів окупації української землі.. Найбільше кремль готується до чергових наступів навесні 2023 року і події можуть розвиватися за двома сценаріями.

За першим, ймовірніше, окупаційна армія Росії спробує провести наступ на Донбасі, відволікаючи увагу і сили ЗСУ зростанням загрози з боку Білорусі, яка хоч і не буде залучена до повноцінних бойових дій, але своїми маневрами на кордоні з Україною змусить певну частину українських зброї посилити свою присутність у цьому напрямі для можливої відсічі агресії з боку Білорусі.

Другий можливий сценарій розвитку подій передбачає як наступ росіян на Донбасі, так і завдання удару по Україні силами російсько-білоруської армії у напрямах на Київ та західні області України.

Імовірність повторного наступу на Київ досить мала, оскільки Росія не має для цього ресурсів і в цілому РФ відмовилася від бліцкригу і зосередилася на довгостроковій війні. Однак спроба нового великомасштабного наступу на столицю, незважаючи на те, що про нього буде відомо заздалегідь і ЗСУ будуть готові до оборони північного фронту, дозволить росіянам вирішити низку завдань: вони можуть спробувати відрізати шляхи постачання, взяти столицю в напівблокаду та відвернути українські сили від угруповання. військ на Донеччині.

І перший і другий сценарії залежать від того, чи виправдають себе надії бункерного старого, якими він тішить себе останнім часом і від яких напряму залежить термін, що йому залишився до публічної страти або кремлівської влади – до повної її руйнації.. Два питання – чи вдасться путіну все ж таки «зламати» картопляного і змусити Білорусь остаточно втягнутися у війну проти України і чи вдасться кремлю провести другу хвилю «часткової могилізації» на росії без соціального вибуху та реального потужного опору населення…

І з першою і з другою справи у Путіна дуже не просто. Лукашенко десятиліттями звик тягнути кошти та привілеї з російського уряду за одні обіцянки та гучні промови про «дружбу на віки» та «єдність народів», намагаючись «бути добрим» як для Росії, так і для Заходу. Після початку російської агресії картопляний диктатор продовжує спроби «всидіти на двох стільцях», але змушений таки більше догоджати кремлю.

Білорусь уже у війні. Залізничними коліями постійно курсують потяги із російською зброєю. Російські військові проводять тренування та погодження з підрозділами ЗС Білорусі. З військових аеродромів у Барановичах та Мачулищах винищувачі МіГ-31К, носії гіперзвукових ракетних комплексів «Кинжал», завдають ударів українською територією, вбиваючи мирних жителів та руйнуючи об'єкти інфраструктури.

Армія РБ практично перебуває під керуванням російських військових і лукашенко чудово розуміє, що саме білоруські військові можуть отримати роль «відмички» замінованих українських територій і першими будуть знищені захисниками України. Така ситуація, безумовно, не влаштовує картопляного диктатора, тому він до останнього тягне час і роздаватиме обіцянки «бункерному».

Офіційно, мобілізація, яку Путін розпочав у Росії 21 вересня цього року, так і не закінчилась. Кремлю вдалося «загнати до лав» 318 тисяч росіян. Намагаючись уберегти себе від «чорних мішків» понад 700 000 росіян (за якими оцінками ця цифра набагато більша і сягає 1,5 мільйона осіб), втекли з країни до Грузії, Казахстану, Фінляндії та інших країн ЄС.

Враховуючи, що переважну більшість як мобілізованих, так і втікачів становлять чоловіки, які мають освіту та професії, економіка росії, яка й так була пригнічена міжнародними санкціями, ще більше втрачає від нестачі робочих рук. Соціальна криза набирає обертів, але масової хвилі невдоволення діями влади, яку боявся кремль, на Росію так і не сталося. Тому Путін впевнений у своїй можливості поставити під рушницю практично невичерпний запас нового гарматного м'яса без жодного опору всередині приреченої країни.

Від хворого кремлівського старого безглуздо чекати якоїсь людяності та розумних дій. Власні шалені плани він будує з урахуванням власних химерних амбіцій і такі речі, як життя власного народу чи братів-білорусів, його зовсім не цікавлять. Путін не має наміру закінчувати війну, бо це для нього стане кінцем власного існування. Тому поки живий російський диктатор, події можуть розвиватися за будь-яким сценарієм.. І Україна має бути до цього готова.

Саме від волі та мужності українців зараз залежить майбутнє і білорусів, і європейців, і навіть росіян. Ворог має величезні ресурси. І зовсім збожеволів. Лікувати вже пізно. Наша перемога залежить від консолідованих зусиль усіх, кому путінська влада заважає жити. Кремлівська ж погань вже настільки отруїла світове повітря, що заважає існуванню самої цивілізації, практично вже без розподілу на національності та нації.. Тому, за будь-яким сценарієм розвитку подальших подій, фінал буде лише однією – перемога для тих, хто живе сам і дає жити іншим і нищівну поразку та знищення тих, кому заздрість і тупість затьмарили розум і отруїли душу.