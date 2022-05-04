Можлива неможлива російська мобілізація

16:20 02 травня Київ, Україна

Нещодавно міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що не здивується, якщо російський диктатор володимир путін 9 травня оголосить загальну мобілізацію в росії для війни з "нацистами всього світу". Це його особиста думка, яка не має ніяких підтверджень з боку розвідки Великобританії. Та чи можливе для кремля оголошення тотальної мобілізації зараз?



Після того, як путін зрозумів (якщо він взагалі може щось розуміти із фактів), що «блискавична спецоперація» повністю провалилася і російська «непереможна» армія вимушена «топтатися на місці», та ще й зазнавати при цьому приголомшливі втрати у живій силі та техніці, у нього ще залишався примарний шанс перевести війну у довгостроковий затяжний конфлікт.



Він міг спробувати «визнати» окуповані території або маріонеточними кишеньковими республіками на кшталт ЛНР/ДНР, або «піти назустріч проханням мирних мешканців окупованих територій» та спробувати приєднати останні до росії. Тобто – розіграти Кримсько-Донбаський сценарій зразку 2014 року.



Та час втрачено… Переозброєння Української Армії на кращі зразки Європейського та Американського військово-промислового комплексу, яке вже набуло виняткових масштабів за останній місяць, та численні поразки агресора в боях з ще недоукомплектованою новітніми зразками важкого озброєння чітко вказують на те, що українців не влаштує жодна втрата своїх земель. Навіть тимчасова.



Україну не зупинити у переможній боротьбі. Армія, що палає від люті до ворога та ще й оснащена кращим сучасним озброєнням західних виробників, здатна перемолоти за короткий проміжок часу те, що залишилося від «другої армії світу», та повністю очистити українську землю від нечисті.



А залишилося від «непереможної», за різними оцінками, від 30 до 40 відсотків. З самого початку війни 24 лютого 2022 року збройних сил агресора, який не був готовий отримати таку відсіч, було недостатньо для ведення повноцінної війни з супротивником, який, як мінімум, не поступається силам загарбнику. Годі вже й казати про теперішню ситуацію.



Мобілізація для росії – це єдиний вихід отримати хоч якусь надію на «непоразку». Та чи реальна вона для кремля в сучасних умовах?



Упродовж останніх воєнних двох місяців путінська влада усіма силами намагалася зробити вигляд, що етнічним росіянам, які складають більш ніж 75 відсотків населення росії, нічого не загрожує. По-перше – це не війна, а якась «спецоперація». По-друге, аналізуючи етнічний склад втрат «живої сили» загарбника, складається враження, що росію населяють практично виключно буряти та чеченці. Причому з віддалених депресивних районів імперії. Вантаж 200 якось оминає центральні райони, москву та санкт-петербург. Для провідних економічних та культурних (хоча, яка на росії культура?…) центрів війни не існує взагалі.



Тому тотальна мобілізація населення з ніг на голову переверне світогляд пересічних росіян, які, нарешті, вимушені будуть зрозуміти, що кремлівська влада увесь цей час їх безбожно обдурює. Російське суспільство не витримає таких «новин» і ніхто ні цента не дасть за збереження наявного політичного устрою країни.

Не варіант для кремля…



Відправити на війну якусь частину з півтора мільйона силовиків, на яких тримається влада путіна? Мабуть, такі думки приходили до голови букерного діда. Але хто тоді його захищатиме від натовпу розлючених людей, які рано чи пізно оговтаються та зрозуміють, що прірва, у яку зіштовхнув росію путін – це єдина реальна перспектива подальшого життя у росії?



Можливо, влада кремля, не проголошуючи публічно війну та тотальну мобілізацію, спробує провести мобілізацію «по-тихому»? Спустивши рознарядки із федерального центру «на місця», коли кожен керівник підприємства чи організації матиме обов’язок відправити на війну певну кількість своїх працівників? «Натоптана доріжка» «прозорими та чесними виборами» та всілякими «добровільними» акціями на підтримку влади?



Можливо… Та є суттєва різниця для робітника: обирати між звільненням або відвідинами провладного мітингу чи між звільненням або смертю!

Який би варіант не обрав путін (а, окрім мобілізації та поставки на фронт нових порцій «гарматного м’яса», у нього є лише один варіант: визнати поразку та пустити собі кулю у лоба), російське суспільство не готове до війни.

Воно звикло до тихого повільного прозябання у інформаційному коконі кремлівської брехні і нізащо не захоче руйнувати свій примарний спокій на угоду незрозумілим цілям навіженого правителя «всєя русі».



Спроба мобілізації лише підніме родючість українських земель, бо українцям однаково, скільки тонн нового «гарматного м’яса» зможе зібрати бункерний злочинець.



З поганої вівці хоч шерсті жмут…