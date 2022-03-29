Геть додому!

19:57 27 березня Київ, Україна

Ще на самому початку цієї війни, 25 лютого, капітан поліції Фарід Читав, командир взводу оперативної роти ОМОН «Пластун» Росгвардії по Краснодарському краю, і 11 бійців з його роти відмовилися виконати наказ командира загону про перетин кордону РФ і подальше прямування на територію України, вказавши на його незаконність.

Дванадцятеро бійців Росгвардії в перші дні зрозуміли, чим може закінчитися для них «визвольна операція» Кремля.

Антипутінські та антивоєнні настрої в армії РФ набирають обертів. 1 березня російські морпіхи-строковики з 810-ї бригади влаштували бунт, коли їм наказали висадитися прямо в Одесу.

Із перехоплених телефонних розмов російських військовиків, які знаходяться на території України, цілком зрозуміло, що більшість з них налякана, розгублена, голодна та не бажає приймати участь у війні. Всіма «правдами та неправдами» вони намагаються знайти шляхи швидкого повернення до Росії, яке врятує їх від поневірянь та смерті.

За повідомленнями інформаторів, російські окупанти шукають «українські патрони», щоб прострілити ними собі ноги та потрапити до шпиталю.

Ознаки таких настроїв є і у білоруській армії. За деякими відомостями, воювати з Україною відмовився білоруський спецназ. Білоруські війська, що були розміщені кілька днів тому на мінімальній відстані від українського кордону, пізніше повернули до місць постійної дислокації. Можливо, саме через такі антивоєнні настрої в білоруських частинах, Лукашенко поки що не ризикнув кинути їх у бій проти України, до чого його посилено схиляє Володимир Путін.

Безумність та злочинність військової авантюри Путіна чим далі – тим більше стає зрозуміла для воїнів російської окупаційної армії. Панічні настрої, поширенню яких сприяють постійні воєнні «невдачі» окупантів, посилюють ймовірність появи масових антивоєнних виступів у лавах збройних сил РФ.

«Чорнобаївка 11-0» вже стала страшним мемом для російських військовиків, який дуже прозоро натякає на «перспективи» війни для загарбника.

Путін сподівався на проведення «блискавичної» військової операції, але ворожі сили зіткнулися з такою загальнонаціональною протидією українців та нової потужної армії України, що пішли прахом усі плани Кремля і війна перейшла у позиційну, затяжну фазу.

До такого розвитку подій не був готовий ані Кремль та особисто Путін, ані війська окупанта. Затяжний характер «блискавичної агресії» значно послабив і без того «ніякий» бойовий дух окупантів. За неясних цілей та страшних перспектив більшість «героїчних» вояків готові втекти подалі від цієї війни.

Колективна здача у полон не є рідкістю для армії РФ. У «другій за силою» армії Світу почастішали випадки дезертирства.

Серйозні антивоєнні виступи характерні для масових армій, що комплектуються «за примусом». Путін дуже сподівається посилити свої війська за рахунок весняної мобілізації, тобто призиву зовсім ненавчених молодих хлопців. Але це призведе лише до ще більшого поширення антивоєнних виступів як загалом в Росії, так і всередині окупаційного контингенту. Адже за місяць війни навіть крізь телевізійну вату просочується інформація про втрати, котрих «нєт».

Нерідко в умовах військової поразки (а як ще, як не «поразкою» можна назвати руйнування планів Путіна) армійські протести переростають у революції та призводять до зміни політичного режиму в країні.

Загарбницька російська армія в Україні, якщо війна ще затягнеться, за всіма параметрами має непоганий потенціал для того, щоб скинути з себе «кремлівське ярмо» та понести в останній раз пристаркуватого диктатора «на вилах» по Червоній площі.

Для армії Білорусі війна в Україні – це теж непоганий шанс звільнити власну країну від кремлівських прихвостнів та навести врешті-решт порядок на власній землі.