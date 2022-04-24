Війна Добра проти Зла

02:05 24 квітня Київ, Україна

На Бога уповай, та й сам не позіхай!



Україна «не позіхає». Вона нещадно б'є ворога на всіх фронтах. На землі, у морі та в небі. Але чого гріха таїти, іноді дуже хочеться, щоб Всевишній і Всемогутній, в ласці Своїй, допоміг вірним дітям Своїм, українцям, і зупинив Зло. Миттєво… Припинив страждання і біль українського народу, який страждає на окупанта.



Незабаром Великдень. Великдень! Свято, яке має об'єднувати християн всього світу. Нести Мир і Спокій усім, хто його потребує. Але для окупанта, який поклоняється путіну, як ідолові Зла, вже давно немає нічого святого.



У Великдень російські війська збираються зробити ще більше обстрілів. Дикі, абсолютно нелюдські слова з перехоплень телефонних розмов, які хиби ведуть між собою: «Наші пацани пасху хохлам готують. Танкісти на снарядах пишуть "Христос воскрес!" Розважаємось, як можемо…».



Мерзотність «розважається» новими стражданнями та смертями. Хто зможе після таких слів називати їх людьми? В Єрусалимі зійшов благодатний вогонь. І саме в цей час ворожий смертоносний вогонь сходить з неба до Одеси та інших міст України. Нелюди!



Церква засуджує кровопролиття. Бог милостивий і всепрощаючий. Але коли читаєш звернення командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волини до Папи Римського Франциска з проханням врятувати тих маріупольців, які помирають у підвалах «Азовсталі», розумієш, що для багатьох наших співвітчизників життя перетворилося на справжнє пекло.. «Я звертаюся до вас за допомогою, бо настав час, коли не молитвами єдиними. Допоможіть врятувати їх... Дайте світові правду, евакуюйте людей і врятуйте їхнє життя від рук сатани!..».



Але, на жаль, Бог і церква останнім часом – це не тотожні поняття. Справжнє, реальне, а не символічне пекло лише «дуже бентежить» тих, хто за обов'язком і покликанням має активно протистояти і самому пеклу, і його господареві. Одними молитвами Пекло не вигнати з життя. А на рішучі дії патріархів не вистачає сміливості.



Україну не влаштовують молитви за спасіння душі всіх загиблих. Це має стосуватися лише НАС, українців, тих, кого нахабний жорстокий ворог убив, довів до могили знущанням та замучив. Такого ворога немає душі. Там уже нема чого рятувати в посмерті.



Українці благочестиві, але не збираються підставляти іншу щоку. Спаситель вказує, що ми повинні забути образи та зло перемагати добром. Але все життя і вся діяльність Христа була, безсумнівно, протидією злу. Христос справді вказує на способи не непротивлення, а опору злу терпінням і лагідністю.



Чого-чого, а терпіння в українців через край. А ось лагідність до ворога ми, українці, не можемо обіцяти навіть напередодні Великого Свята. Нехай Бог простить нас, нерозумних, але наш ворог – бузувір. Бо неможливо називати людьми твердих тварин, які чинять Зло на території України.



А знищення нелюда не є гріхом.

Тому Зло буде покарано і стерто з лиця Землі, яку дарував нам Господь для життя у мирі, спокої та злагоді!



Віримо у Господа нашого!

Віримо до України!

З Великоднем Вас, діти Господні, українці!