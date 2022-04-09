Можновладні дебіли

Деякі речі повинні бути тільки в уяві… А деякі речі в уяві нормальної людини принципово неможливі. Ніколи… Але влада Росії постійно нагадує про те, що в її уяві навіть абсолютні збочення мають всі шанси стати дійсністю.
Навряд чи подружня пара з Китаю Лю Цзюнь і Вень Цзіньпін могла собі уявити, у що виллється їхнє природне бажання мати дитину. Свою. Рідну. За офіційною програмою сурогатного материнства такої великої та відповідальної країни, як Росія.
Пара довгий час безуспішно лікувалася від безпліддя в Китаї. У 2020 році вони скористалися послугами російської сурогатної матері. У липні 2020-го у них народився хлопчик. У подружжя з’явилася така омріяна дитина. Вся процедура була проведена в сертифікованій клініці з оформленням відповідних договорів, проте відразу ж забрати народжену дитину її біологічні батьки не змогли через пандемію.
Цій парі з Китаю не пощастило: їхній малюк опинився серед інших дітей, яких поліція виявила в квартирі на Аргуновській вулиці в Москві. Тоді був великий скандал - діти були в порядку і тільки чекали, коли їх заберуть батьки. На дітей були оформлені документи китайською мовою, з ними знаходилися дві жінки – китаянки. Через коронавірус передачу дітей переносили кілька разів, але в підсумку передали їх не батькам, а слідчим.
У СК тоді порушили справу про торгівлю людьми. З п'ятьох знайдених дітей тільки двоє змогли повернутися в свої сім'ї. Ще двох дітей відправили до притулку, а в графі батьки їм записали сурогатних матерів. При цьому всі іноземні громадяни, які користувалися послугами російських клінік для народження дитини за програмою сурогатного материнства, підтвердили генетичну спорідненість з народженими в Росії дітьми.
Після виписки з перинатального центру ці діти просто знаходилися в імпровізованих яслах, очікуючи, коли їх заберуть біологічні батьки. В кого першого виникли думки про торгівлю немовлятами та «чорну трансплантологію» – невідомо.
У квітні цього року органами опіки спільно з правоохоронними структурами Приморського краю вилучено відразу 12 дітей, які були недавно народжені сурогатними матерями в декількох медичних установах Владивостока. Незадовго до цього, 12 громадян КНР звернулися у відділи РАЦС Приморського краю з метою визнати новонароджених дітей своїми дітьми. Тобто, записати немовлят на своє ім'я. Це дозволило б їм безперешкодно вивезти дітей за кордон. В РАЦС, однак, зацікавилися такою «китайською навалою», вважали її підозрілою і документів не видали. Замість цього інформація надійшла до правоохоронних органів.
Як з'ясувалося в ході перевірки, всі 12 жінок, на дітей яких претендували китайці, були сурогатними матерями, які зачали дітей завдяки ЕКО. «Сурогатне материнство» - платна опція, виношування і народження такої дитини в Росії коштує від мільйона рублів і вище. Такою послугою залюбки користуються пари з Піднебесної, яким Бог не дав мати власних дітей традиційним способом. Але, коли після народження сурогатними матерями, китайці стали приходити за своїми дітьми – виникла безглузда версія, що, після вивезення дітей від сурогатних матерів в Китай, у них могли вилучити органи для незаконних медичних операцій. Тому, побоюючись за життя дітей, лікарями, органами опіки та правоохоронними структурами було прийнято рішення вилучити дітей з їхнього місця знаходження в приватних квартирах і передати до профільних медичних установ з метою подальшого усиновлення або передачі в установи, що займаються розміщенням і вихованням дітей без батьків.
Торгівля людьми, тим більше дітьми – страшний злочин. Як і «чорна трансплантологія» від живих донорів. Але, чи не безглуздям є підозрювати людей, які офіційно користуються послугами сурогатного материнства? Чи не набагато простіше, якщо ти вже йдеш на такий злочин, не йти офіційними шляхами? Невже у Приморському краї немає можливості злочинцям просто викрасти дитину? Хай Бог простить за такі питання, але версія правоохоронців виглядає повною нісенітницею! На державному рівні!
Лю Цзюнь і Вень Цзіньпін вирішили боротися за свого малюка, але напоролися на російське правосуддя. Незважаючи на те, що батьківство Лю Цзюня підтверджено судово-медичною експертизою, нещодавно його затримали за звинуваченням в торгівлі людьми. 25 червня о першій годині ночі озброєні люди, імовірно, співробітники Слідчого Комітету РФ, увірвалися в готель «Ханой», затримали і відвезли в невідомому напрямку малолітню китайську дитину і її батька, які готувалися до повернення на батьківщину. Всі документи, включаючи китайський паспорт на малюка, були в повному порядку.
Лю Цзюня допитували майже добу, протягом 15 годин. Причому весь цей час на руках у іноземця провів його однорічний син, якого згодом співробітники СК спробували вилучити як речовий доказ! У підсумку батька помістили в слідчий ізолятор, йому мають обрати запобіжний захід. Малюка відвезли в невідомому напрямку…
Сурогатне материнство в Росії поставлено на потік в безлічі клінік по всій країні. У Примор'ї мова йде майже про тисячу народжених дітей за десять років. У минулому році, з початком обмежень, почали порушувати кримінальні справи, пов'язані з "бебі-туризмом". Суди завалені справами через відмову в реєстрації дітей, в дитбудинках Санкт-Петербурга десятки малюків азіатської зовнішності, які залишилися без батьків і без документів.
Надія лише на втручання китайського посольства. Адже за допомогою судово-медичної експертизи доведено, що громадянин КНР - біологічний батько дитини, він з дружиною - клієнт агентства в Росії за програмою сурогатного материнства.
Навіщо Росії сироти-китайці при живих батьках, які мріяли про дитину, чекали на її народження? Невже в Росії немає ресурсу простежити подальшу долю дитини, якщо вона вже так переймається її майбутнім? Ну яка торгівля органами?! Хіба торговці органами працюють по дозволених законом чистих схемах?! Звісно – ні!
Член Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Єва Меркачова в коментарі «Говорить Москва» нагадала, що в Росії дозволено сурогатне материнство. «Експертиза підтвердила, що вони належать своїм батькам, громадянам Китаю, просто вони з'явилися на світ завдяки сурогатному материнству, яке у нас дозволено. Таке відчуття, що хтось вирішив повністю знищити цю репродуктивну технологію. Дійсно багато сімей, які не можуть інакше стати батьками. Це нормально, прогресивно було досі. Ми дуже стурбовані з цього приводу, у нас в РПЛ багато йде розмов. Наскільки я знаю, пішов лист в СК і Генеральну прокуратуру, ми чекаємо результатів, але взагалі це може обернутися трагедією».
Це вже обернулося трагедією. Хтось, напередодні виборів до Держдуми вирішив, коштом чужого щастя та життя, набрати собі чергових бонусних балів? Чи просто – чергове безглуздя влади РФ, яка генетично не пристосована до прийняття правильних справедливих рішень за будь-яким питанням.
Навіть більше – на генетичному рівні не може бути владою!
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