Можновладні дебіли

08:21 12 липня Київ, Україна

Деякі речі повинні бути тільки в уяві… А деякі речі в уяві нормальної людини принципово неможливі. Ніколи… Але влада Росії постійно нагадує про те, що в її уяві навіть абсолютні збочення мають всі шанси стати дійсністю.

Навряд чи подружня пара з Китаю Лю Цзюнь і Вень Цзіньпін могла собі уявити, у що виллється їхнє природне бажання мати дитину. Свою. Рідну. За офіційною програмою сурогатного материнства такої великої та відповідальної країни, як Росія.

Пара довгий час безуспішно лікувалася від безпліддя в Китаї. У 2020 році вони скористалися послугами російської сурогатної матері. У липні 2020-го у них народився хлопчик. У подружжя з’явилася така омріяна дитина. Вся процедура була проведена в сертифікованій клініці з оформленням відповідних договорів, проте відразу ж забрати народжену дитину її біологічні батьки не змогли через пандемію. Цій парі з Китаю не пощастило: їхній малюк опинився серед інших дітей, яких поліція виявила в квартирі на Аргуновській вулиці в Москві. Тоді був великий скандал - діти були в порядку і тільки чекали, коли їх заберуть батьки. На дітей були оформлені документи китайською мовою, з ними знаходилися дві жінки – китаянки. Через коронавірус передачу дітей переносили кілька разів, але в підсумку передали їх не батькам, а слідчим.

У СК тоді порушили справу про торгівлю людьми. З п'ятьох знайдених дітей тільки двоє змогли повернутися в свої сім'ї. Ще двох дітей відправили до притулку, а в графі батьки їм записали сурогатних матерів. При цьому всі іноземні громадяни, які користувалися послугами російських клінік для народження дитини за програмою сурогатного материнства, підтвердили генетичну спорідненість з народженими в Росії дітьми.

Після виписки з перинатального центру ці діти просто знаходилися в імпровізованих яслах, очікуючи, коли їх заберуть біологічні батьки. В кого першого виникли думки про торгівлю немовлятами та «чорну трансплантологію» – невідомо.

У квітні цього року органами опіки спільно з правоохоронними структурами Приморського краю вилучено відразу 12 дітей, які були недавно народжені сурогатними матерями в декількох медичних установах Владивостока. Незадовго до цього, 12 громадян КНР звернулися у відділи РАЦС Приморського краю з метою визнати новонароджених дітей своїми дітьми. Тобто, записати немовлят на своє ім'я. Це дозволило б їм безперешкодно вивезти дітей за кордон. В РАЦС, однак, зацікавилися такою «китайською навалою», вважали її підозрілою і документів не видали. Замість цього інформація надійшла до правоохоронних органів.

Як з'ясувалося в ході перевірки, всі 12 жінок, на дітей яких претендували китайці, були сурогатними матерями, які зачали дітей завдяки ЕКО. «Сурогатне материнство» - платна опція, виношування і народження такої дитини в Росії коштує від мільйона рублів і вище. Такою послугою залюбки користуються пари з Піднебесної, яким Бог не дав мати власних дітей традиційним способом. Але, коли після народження сурогатними матерями, китайці стали приходити за своїми дітьми – виникла безглузда версія, що, після вивезення дітей від сурогатних матерів в Китай, у них могли вилучити органи для незаконних медичних операцій. Тому, побоюючись за життя дітей, лікарями, органами опіки та правоохоронними структурами було прийнято рішення вилучити дітей з їхнього місця знаходження в приватних квартирах і передати до профільних медичних установ з метою подальшого усиновлення або передачі в установи, що займаються розміщенням і вихованням дітей без батьків.

Торгівля людьми, тим більше дітьми – страшний злочин. Як і «чорна трансплантологія» від живих донорів. Але, чи не безглуздям є підозрювати людей, які офіційно користуються послугами сурогатного материнства? Чи не набагато простіше, якщо ти вже йдеш на такий злочин, не йти офіційними шляхами? Невже у Приморському краї немає можливості злочинцям просто викрасти дитину? Хай Бог простить за такі питання, але версія правоохоронців виглядає повною нісенітницею! На державному рівні!

Лю Цзюнь і Вень Цзіньпін вирішили боротися за свого малюка, але напоролися на російське правосуддя. Незважаючи на те, що батьківство Лю Цзюня підтверджено судово-медичною експертизою, нещодавно його затримали за звинуваченням в торгівлі людьми. 25 червня о першій годині ночі озброєні люди, імовірно, співробітники Слідчого Комітету РФ, увірвалися в готель «Ханой», затримали і відвезли в невідомому напрямку малолітню китайську дитину і її батька, які готувалися до повернення на батьківщину. Всі документи, включаючи китайський паспорт на малюка, були в повному порядку.

Лю Цзюня допитували майже добу, протягом 15 годин. Причому весь цей час на руках у іноземця провів його однорічний син, якого згодом співробітники СК спробували вилучити як речовий доказ! У підсумку батька помістили в слідчий ізолятор, йому мають обрати запобіжний захід. Малюка відвезли в невідомому напрямку…

Сурогатне материнство в Росії поставлено на потік в безлічі клінік по всій країні. У Примор'ї мова йде майже про тисячу народжених дітей за десять років. У минулому році, з початком обмежень, почали порушувати кримінальні справи, пов'язані з "бебі-туризмом". Суди завалені справами через відмову в реєстрації дітей, в дитбудинках Санкт-Петербурга десятки малюків азіатської зовнішності, які залишилися без батьків і без документів.

Надія лише на втручання китайського посольства. Адже за допомогою судово-медичної експертизи доведено, що громадянин КНР - біологічний батько дитини, він з дружиною - клієнт агентства в Росії за програмою сурогатного материнства. Навіщо Росії сироти-китайці при живих батьках, які мріяли про дитину, чекали на її народження? Невже в Росії немає ресурсу простежити подальшу долю дитини, якщо вона вже так переймається її майбутнім? Ну яка торгівля органами?! Хіба торговці органами працюють по дозволених законом чистих схемах?! Звісно – ні!

Член Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Єва Меркачова в коментарі «Говорить Москва» нагадала, що в Росії дозволено сурогатне материнство. «Експертиза підтвердила, що вони належать своїм батькам, громадянам Китаю, просто вони з'явилися на світ завдяки сурогатному материнству, яке у нас дозволено. Таке відчуття, що хтось вирішив повністю знищити цю репродуктивну технологію. Дійсно багато сімей, які не можуть інакше стати батьками. Це нормально, прогресивно було досі. Ми дуже стурбовані з цього приводу, у нас в РПЛ багато йде розмов. Наскільки я знаю, пішов лист в СК і Генеральну прокуратуру, ми чекаємо результатів, але взагалі це може обернутися трагедією».