Велкам ту Удмуртія

14:59 04 червень Київ, Україна

Адміністрація Президента Росії Володимира Путіна випустила спеціальну вказівку щодо американського підприємця Ілона Маска. Керівництво Апарату попросило регіони припинити пропонувати свої майданчики для проєкту Ілона Маска з будівництва заводу Tesla. За інформацією, вказівка надійшла «в різкій формі».

Що ж саме послужило причиною такого невдоволення Апарату Президента Путіна. Декілька днів тому, 21 травня, виступаючи по відеозв'язку перед учасниками форуму «Нове знання», що пройшов у «гордості інновацій» Росії, столичному Сколково, глава Tesla Inc. Ілон Маск заявив буквально наступне: «Думаю, ми скоро будемо присутні в Росії. Я думаю, це буде приголомшливо. Нам також потрібно дивитися ширше на Казахстан і інші країни СНД. Це важливо для нас». Він також повідомив, що хоче, щоб заводи компанії знаходилися не тільки в Китаї, але і в інших частинах світу. «Потенційно ми розглядаємо Росію», - додав він.

Саме після цієї заяви Ілона Маска медіапростір Росії буквально захлеснула хвиля пропозицій від місцевих влад регіонів РФ, які, один поперед одного, почали пропонувати американському мільярдеру «себе». Мабуть, складно було Маску не відчути себе на вулиці «червоних ліхтарів», коли з кожного закутка «великої та могутньої» несеться: «візьми мене»! Відразу кілька російських регіональних керівників звернулися до американського бізнесмена з проханням розмістити у них новий завод Tesla. Першим виявився глава Калузької області Владислав Шапшу.

«Пропоную відкрити перший завод в Калузькій області. Регіон повністю готовий до цього», - написав він у своєму Telegram-каналі. Другим встиг губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов. Він звернувся до Маска англійською в своєму Twitter: «Підмосков'я - це, безумовно, краще місце для заводу Tesla. Кращі фахівці, ідеальна логістика. Тут вже виробляють Mercedes! Ми знайдемо вам відмінне місце». Потім аналогічну пропозицію опублікував глава Удмуртської Республіки Олександр Бречалов. «Welcome to Udmurtia!» - написав він. Через пів години він продублював своє повідомлення, додатково запропонувавши Tesla податкові пільги.

Далі про готовність прийняти у себе виробництво Tesla заявила влада Орловщини, Свердловщини, Калінінграду і навіть Москви. Вистрибування зі штанів цілої низки російських губернаторів перед Маском з пропозицією розмістити заводи Тесла в регіонах виглядає не тільки безглуздо, але й нерозумно. І якщо в Калузі або Калінінграді вже є потужності з виробництва автомобілів, то пропозиція робити Теслу в Орлі мала характер несмішного анекдоту.

Останнім у цьому переліку «панянок на виданні» виявився глава Ростовської області Василь Голубєв. Після чого в АП РФ вирішили, що вистачить ганьбитися. Адміністрація Президента Росії «в різкій формі» попросила регіони припинити пропонувати свої майданчики для проєкту Ілона Маска з будівництва заводу Tesla.

Незрозуміло, чого так довго не реагувала Адміністрація Путіна на намагання регіональних чиновників «засватати» Маска. Адже для влади Росії він «шахрай і пройдисвіт»! Та ще й «агент» потенційного противника! Але, врешті решт, реакція АП була досить різкою. Ганьба ставати на «задні лапки» перед «американцем» Маском! Це ж «чужий», а не такий «звичний та рідний» урядовий чиновник Росії, перед яким схиляються у поклоні регіони!

Більш за все, що виступ Маска на травневому форумі «Нове знання» - це просто слова, які не мають під собою будь-якого підґрунтя. Маск – справжній бізнесмен. Десь, мабуть, навіть «геній від бізнесу». А справжні бізнесмени вміють рахувати свої гроші як ніхто. І враховують усі можливі ризики щодо майбутніх проєктів. «Гроші люблять спокій». А Росія – це ризик. Путін відділив Росію від всього світу своєю «червоною лінією».

Відокремив від розвитку, прогресу та самої свободи. А де немає свободи – там немає довіри. Тому Росія для Маска – це зона ризику, на який він, розумний бізнесмен, мабуть, ніколи не піде.