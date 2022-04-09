Вагнерівці трохи уЧАДіли))

11:40 11 липня Київ, Україна

Нещодавно, у Республіці Чад , країні в центрі північної Африки, що межує на півдні з Центральноафриканською Республікою, люди у військовій та поліцейській формі, озброєні автоматичною зброєю затримали 10 російських туристів, які подорожували по країні з наметами і туристичним спорядженням. У туристів конфіскували паспорти і на військовому літаку переправили їх до столиці - Нджамену. Після розгляду і втручання російського МЗС їх відпустили.

Настороженість силовиків Республіки Чад до російських "диких" туристів має під собою трагічні підстави. В кінці травня на територію Чаду із сусідньої ЦАР вторглися бойовики ПВК "Вагнер", що воюють проти опозиції на боці президента Таудери, якого активно підтримує влада Росії. Тоді в прикордонних боях з інтервентами загинули військовослужбовці ЗС Республіки Чад.

П'ятьох полонених військовиків нападники вивезли на територію ЦАР де і стратили. Злочинці з російських ПВК вже відкрито загрожують життю не тільки мешканців ЦАР, яку накрило хвилею «вагнерівських» безчинств, а й сусіднім країнам.

31 березня цього року робоча група з прав людини при Управлінні Верховного комісара ООН, що займається питанням використання найманців, вперше офіційно висловила стурбованість у зв'язку з широким використанням владою ЦАР приватних військових компаній. У пресрелізі групи згадуються три російські організації: ПВК Вагнера, компанія Sewa Security Services, яка вважається філією ПВК Вагнера в республіці, а також Lobaye Invest SARLU (формально це гірничодобувна компанія, заснована в ЦАР в 2017 році). Російські «інструктори», за іронією долі, які прибули в ЦАР за згодою ООН, виявилися найманцями з трьох різних ПВК, хоча відповідно до російського законодавства «найманство» є кримінальним злочином (ст.359 КК РФ, від 4 до 8 років позбавлення волі).

Деталі закритих доповідей з розслідування експертів ООН були розголошені французьким виданням RFI. На поверхню спливли численні факти звірств росіян в проблемній африканській країні, де в грудні 2020 року розпочався новий етап громадянської війни. Причини загострення ситуації в країні на сам перед криються в спробі Кремля безапеляційно «посадити» свого ставленика Туадеру на черговий термін.

За даними доповідей за останні п'ять місяців росіяни здійснювали масові позасудові страти, захоплювали заручників, на допитах застосовували тортури, ґвалтували жінок і дівчаток, здійснювали викрадення людей, здійснювали насильницький згін місцевих жителів з їх територій, вели обстріл цивільних об'єктів і мечетей, а також нападали на працівників гуманітарних місій.

Нещодавно, телеканал CNN спільно з дослідницькою групою The Sentry оприлюднив дані розслідування, яке стосується діяльності російських «інструкторів» з ПВК Вагнера в Центральноафриканській Республіці.

Так, за інформацією телеканалу CNN російські найманці разом з військовими армії ЦАР вбили до 20 мирних жителів, які ховалися в мечеті Аль-Таква в місті Бамбарі. Масове вбивство сталося в лютому 2021 року, коли місто відбили у повстанців. У той же день, за заявою кількох очевидців, мирних жителів Бамбарі обстріляли з російських вертольотів, які знаходяться на озброєнні підрозділів ПВК Вагнер.

Ще одна мешканка Бамбарі розповіла CNN, що «протягом трьох днів росіяни не дозволяли нам забрати тіла» загиблих біля мечеті. Інша жінка стверджує, що її 15-річний син був убитий людьми, які стріляли з російського вертольота. Потім був вбитий і її чоловік.

Телеканал розповів і про інші злочини, до яких могли бути причетні російські найманці. Зокрема, згадуються кілька вбивств мирних жителів, спалення будинків. CNN також стверджує, що у росіян є база неподалік від Бамбарі, де тортури є «звичайним явищем».

У ЦАР знаходиться від 800 до 2000 російських найманців, що воюють разом з FACA (урядова армія) проти численних груп повстанців. Російська пропаганда «малює» найманців «рятівниками». В PR-компанію по героїзації путінських «псів війни», яка йде безперервно вже не перший рік, вкладаються значні кошти. А самим найманцям вбили в голову, що місцеве населення - це тварини, а значить з ними можна обходитися, як з худобою. Різати, грабувати, знущатися, ґвалтувати. Уряд в Бангі ввів найсуворішу цензуру на критику дій росіян. Тих, хто намагається чинити опір насильству, оголошують посібниками збройних угруповань. Діє жорстке правило: про росіян або добре, або нічого. Тому люди, що живуть в постійному страху, немов проковтнули язики.