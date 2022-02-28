В Україну прийшла війна. Не сьогодні. Вісім років тому. Весь цей час, від початку анексії українського Криму та російської агресії на Донбасі, переважна більшість українців намагалася себе переконати, що конкретно до її домівки війна не прийде. Та Путіну виявилося замало Криму та окремих територій Донбасу. Він, схоже, не наситився кров’ю та смертями за вісім років. Жага до спричинення страждань та болі людям не давала йому спокою. Звіряча сутність навіженого потребувала нових жертв. Тому він розпочав повномасштабну агресію проти України, проти миру та спокою. Проти людства…

З Путіним все зрозуміло. Рано чи пізно (краще – рано) його знищать свої ж. Неможливо собі уявити, що війна тішить все оточення Путіна, тим більше – бізнесове. Це – по за людською сутністю взагалі! Як би не страждав «путінізацією мізків» сучасний Кремль , задоволених правлінням бридкого божевільного диктатора замало, щоб довго терпіти. Тирану залишилося вже не довго. Росія не зможе вижити в умовах тотальної міжнародної ізоляції, яка прискорює і без того стрімке падіння у прірву. І сучасна влада Кремля це розуміє. Але ще не до кінця. В іншому випадку божевільного диктатора вже винесли б з бункера вперед ногами.

На відміну від влади, прості люди, прості росіяни вже повністю усвідомили до якого руйнівного результату призвело правління Путіна. Незважаючи на практично повне знищення позасистемної опозиції, яким так тішився Путін, прості росіяни розуміючи жахливість ситуації, заручниками якої вони опинилися завдяки Путіну, вийшли на багатотисячні марші проти безглуздої війни майже в усіх великих містах Росії. Намагання представити збройну агресію проти України та українців як акт справедливого захисту від «української загрози» не знайшло підтримки у росіян. Прості люди проти війни. Путін не отримав ані підтримки збоку власного народу, ані кріпкого тилу для успішного ведення воєнної кампанії. І це тільки почато краху.

Об’єднані санкції світової спільноти тільки прискорять падіння «нової імперії». І без цього розбалансована та деградуюча економіка Росії не витримає міжнародної ізоляції та економічної агресії, яку вводить Об’єднана Європа та Сполучені Штати Америки у відповідь на проти України війну. Врешті решт, Путін залишиться на одинці проти усього світу. Тому він приречений на поразку.

Україна обов’язково виборе перемогу. Питання лише у ціні. Дуже важко оборонятися від загарбника, який начиняє вибухівкою дитячі іграшки та руйнує мирні квартали. Який руйнує дитячі садки та трощить мирні автівки з пристарілими та жінками, що опинилися на шляху військових колон загарбника. Справедлива лють, яка палає в серцях українців не залишить агресору жодних шансів на успіх. Лише тисячі чорних пластикових пакетів з тим, що залишилося від колись «молодих та красивих» агресорів будуть «нагородою» для тих, хто виконує злочинні накази. «Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит!» - це не індульгенція від відповідальності та смертного покарання. Тим більше, «тот, кто за вас решит» не з вами, а заховався десь у бункері і звідти, із задушливого підземелля віддає свої безумні накази, які приречуть вас на смерть. Ваші смерті ввійдуть в історію як безглуздя, а не як подвиг. По подвиги – то українська історія. Подвиги – це самовідданість та геройські вчинки захисників України, оборонців Миру від Зла. Лише такі вчинки, як подвиг 13 простих українських хлопців, які до останнього боронили український о. Зміїний, увійдуть до історії.