У Києві пройшла акція, присвячена річниці окупації Криму

22:23 18 березень Київ, Україна

18 березня 2021 року представники громадської організації «Ардіс» провели акцію біля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (Тургенєвська 26) з метою демонстрації злочинних дій РФ по анексії українського півострова Крим.

Сім років тому, 16 березня 2014 року, під дулами автоматів найманців з РФ був проведений так званий Кримський референдум, який послужив початком російської анексії українського півострова. Проведений під прицілом російських «зелених чоловічків» псевдореферендум ніколи не зможе стати офіційним приводом для відчуження території України агресором.

Сім довгих років окупації… Сім років перетворення півострова з квітучої туристичної перлини Чорного моря на поділену парканами на зони військову базу агресора. Мілітаризація Криму перетворилася на загрозу не лише регіональній, а й світовій безпеці. За роки окупації чисельність російського угруповання збільшилась практично до 40 тис. осіб. На території Криму з’явилися РК «Іскандер-М», ракети яких можуть досягти узбережжя Румунії, Болгарії, Туреччини. Кремль розраховує розмістити літаки дальньої авіації Ту-22М3. Росія, яка зруйнувала світову систему безпеки, йде до подальшої конфронтації з цивілізованим світом.

Тотальний занепад суспільного життя під гаслом "Кримська весна - сім років вдома". Де той дім для приниженого агресором кримськотатарського населення півострова, яке постійно знаходиться під тиском «нової влади»? Люди втратили свій дім! Вони вимушені почуватися у себе вдома, як на чужині!

Сім років системних репресій у Криму проти кримських татар, етнічних українців та релігійних меншин, придушення свободи слова, політичних вироків проти нелояльних до окупаційної влади. Та яка нормальна людина може бути лояльною до окупанта? На окупованих територіях панує страх та терор, окупаційна влада діє репресивними методами і залякуваннями, системно і масово порушує права людини і її свободи. Критична ситуація у сфері прав людини в окупованому Криму була засуджена Резолюцією ГА ООН 71/205 «Ситуація з правами людини в АР Крим та місті Севастополь (Україна)» від 19 грудня 2016 року.

Сім років примарних обіцянок та фейкових досягнень «нової влади». Якщо можна назвати досягненням подачу води 8 березня у Севастополь протягом всього дня! Росії глибоко начхати на соціальні проблеми півострова. Крим розглядається Кремлем виключно як непотоплюваний авіаносець. Тому проблеми цивільного населення турбують владу РФ в останню чергу.

На момент початку окупації у 2014-му населення півострова становило трохи менше ніж два мільйони. Наразі цей показник перевищує 2,5 мільйона, це означає, що населення Криму зросло майже на чверть. Це відбувається, зокрема, за рахунок переселення російського цивільного населення на окуповані території, що є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права. Це офіційні дані Роcстату, які не відповідають дійсності, адже РФ постійно фальсифікує інформацію.

Насправді ці дані не враховують військових і загалом силовиків. Відповідно, населення Криму наразі є значно більшим, що повністю змінює демографічний ландшафт півострова, поглиблюючи і без того критичні соціальні проблеми окупованих територій.

Сім років на чужині. В себе вдома – як на чужині! Саме таке гасло, мабуть, повністю відповідало б самій суті життя сучасного Криму. Український півострів, який опинився на чужині!

Крим - це Україна... Світова спільнота закликає Росію негайно припинити окупацію Криму, звільнити всіх українських політв’язнів, яких незаконно утримують, та повернути Україні повний контроль над півостровом. Також Росія повинна припинити агресію на сході України. Санкції проти Росії у відповідь на її агресивні дії на сході України та захоплення Криму залишатимуться доти, доки Росія не змінить свій курс.

Україна та Світова демократична спільнота ніколи не визнають незаконну анексію Криму!