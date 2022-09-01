На війні головне – не втратити себе. Не дати почуттям знищити людяність та гідність. Не стати такою ж потворою, як твій ворог. Це дуже важко, тому що лють, яка переповнює і домінує над усіма почуттями, кричить: "Убий ворога! Знищ його! Він прийшов забрати твоє життя, життя твоїх рідних, друзів! Твій ворог - не людина! Твій ворог – шалене чудовисько, яке заслуговує тільки смерті!

Звіряча жорстокість шалених кремлівських собак, з якою вони постійно і навмисно порушують правила ведення війни, які одностайно стверджують про неможливість заподіяння шкоди мирному населенню, вже давно поставила окупантів за межі будь-яких людських норм і правил. Актами військового терору та геноциду проти мирних громадян України кремль намагався зламати волю української Нації. Але це йому не вдалося.

Україна не злякалася і не стала навколішки перед загарбником. Єдине, чого змогла добитися ненависна орда своєю жорстокістю – об'єднати українську Націю, яка у своїй люті та ненависті стала «як один» на захист Батьківщини та змогла зупинити ворога та зруйнувати всі його плани.

Росія програє свою власну злочинну війну... Пів року страждань, болю та спровокованої окупантами люті українців обернулися для путінської імперії початком кінця.

Безславного і принизливого кінця епохи кремлівської диктатури божевільного старого маразматика, який посмів поставити себе на рівень «верховного божества», що має право вершити долі людей, цілих народів та вільних націй.

Ворог дуже хотів у триденний термін від початку так званої спецоперації провести парад свого війська на Хрещатику, у самому серці України. І «парад» таки відбувся. Щоправда, не за три дні, і не зовсім так, як планував путін та його опричники.

Практично через пів року після початку війни, напередодні Дня Незалежності України, ворожа техніка таки вийшла на Хрещатик. І її, як і мріялося бункерному диктатору, кияни «зустрічали схвальними криками та оплесками»! Все так, але українці на Хрещатику зустрічали те, що залишилося від колишньої гордості «другої армії світу» - згорілі та розбиті шматки знищеної «путінської слави», зруйновані надгробки злочинних намірів агресора, який у своїй безмежній тупості зважився підняти руку на Незалежність та Свободу.

Так сталося, що ці пів року війни, яку росія злочинно та безпідставно розпочала проти України страшним ранком 24 лютого, збігаються з головним святом української Нації – Днем Незалежності. Можливо, путін, відомий своїм болючим тяжінням до символізму, намагався таким чином принизити Україну святкуванням своєї «перемоги» цього дня, який його зруйнована психіка вже вважала «днем залежності від росії».

Диктатор помилився у своїх розрахунках. Україна була, є і залишається Незалежною, незважаючи на всі ворожі спроби та злочини. Українцям є чим пишатися та є, що святкувати цього дня. Незважаючи на страшні людські жертви, на десятки тисяч життів Захисників та мирних громадян, на руйнування та тимчасову окупацію українських земель, ворога було зупинено!

Важко, страшно, болісно… Щодня лунають вибухи, гинуть українці. І не тільки на передовій, у протистоянні віч-на-віч з ворогом. Гинуть прості мирні жителі, люди похилого віку, молоді, діти. Гинуть від підступних злочинних обстрілів, від звірячої ненависті до всього світлого та справедливого, яким кремль годує свою темну орду. Кожен новий день приносить нову загрозу, якою окупант намагається зламати волю та знищити саму душу вільної української Нації.

Ворог не гребує нічим. Ні обстрілами мирних міст, ні публічними стратами полонених захисників України, ні ядерним шантажем. Незважаючи на всі нелюдські злочини кремлівських окупантів, українці не зламалися і не перетворилися у відповідь на путінську агресію на кровожерливих убивць, хоч і мають на це повне право. Ми не катуємо полонених і не вбиваємо простих росіян. Хоча вони теж винні у кремлівських злочинах не менше за військових злочинців окупаційної орди.

І це не наша слабкість, а наша справжня Сила, завдяки якій ворог сьогодні вже тікає із Херсона. Київська, Сумська та Чернігівська область звільнені від окупантів, а Крим не є «безпечним та захищеним» місцем для відпочинку росіян і вже готується повернутися до «української гавані».

Ми сильні, тому що ми Незалежна Нація на своїй, Богом даній Вільній Батьківщині! Ми люди! У повному сенсі цього слова! І саме це дає нам можливість і ПРАВО святкувати НАШУ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, а ворогові – готуватися до нищівних поразок та безславної смерті, яка стане новим, вистражданим та завойованим святом для кожного українця.