У ДержДумі РФ хочуть визнати ДНР та ЛНР незалежними державами

07:48 08 лютий Київ, Україна

11 депутатів Державної Думи РФ від КПРФ внесли до парламенту проект постанови «Про заяву Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації «Про звернення Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації «До Президента Російської Федерації В. В. Путіну про необхідність визнання Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки» з проханням включити його до плану роботи Державної Думи на лютий 2022 року. 19 січня о 18.01 проект зареєстрований в електронній системі забезпечення законодавчої діяльності Державної Думи.

Цей документ був підготовлений ще у грудні 2021 року. 20 грудня на проект отримано висновок правового управління апарату Державної Думи, в якому йдеться, що відповідно до Регламенту Думи проекти звернень Державної Думи із зовнішньополітичних питань попередньо розглядаються Комітетом з міжнародних справ та Комітетом у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками.

Правове управління також направило ініціаторам звернення до Путіна «зауваження лінгвостилістичного характеру». І тільки! Зауважень правового характеру щодо практично відкритого призову до порушення територіальної цілісності України у правового управління Держдуми немає (КК РФ. Стаття 354. «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны»).

Перші сторінки так званого документу патетично описують ситуацію на території окупованого Донбасу, як Акт волевиявлення проживаючих там громадян та їхнє прагнення до самовизначення. Влада України названа «прославляючими фашистів Бандеру, Шухевича та їх послідовників, …нетерпимими до історично сформованих норм побуту, волевиявлення та віросповідання жителів цих областей». «Дії української влади цілком можна порівняти з геноцидом власного народу». «Замість послідовних дій владою України робляться спроби переглянути або скасувати всі досягнуті угоди. Зафіксовано безліч спроб зірвати мирний процес…».

КПРФ вважає, що «за минулі роки (прим. Окупації) на основі всенародного волевиявлення в республіках збудовано демократичні органи та держави з усіма атрибутами легітимної влади. На думку послідовників Ілліча, прийшла пора якнайшвидше вирішити питання з «проведення переговорів з керівництвом Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки з метою створення правової основи міждержавних відносин, що забезпечує регулювання всіх аспектів співробітництва та взаємодопомоги, включаючи питання безпеки».

Думки експертів стосовно причин появи такого «документу» розділилися. Одні вважають, що це ініціатива виключно КПРФ, яка таким чином вирішила «хайпонути» на темі посилення агресивних дій Росії та загострення ситуації на кордоні з Україною.

Водночас це і виконання передвиборчих обіцянок, тому що Зюганов на передвиборчому з'їзді перед останніми думськими виборами говорив саме про те, що необхідно негайно визнавати «ДНР» та «ЛНР»

Інші впевнені, що без прямої вказівки Кремля діло не обійшлося і подання цього законопроекту — це узгоджена акція з Кремлем, яка має на меті перевірити реакцію на подібні заяви з боку Заходу, України, російської громадської думки – як вони зреагують. «Кремль тут ні з якого боку, вкидання робиться через опозицію: є ініціатива парламентської опозиції, яка пропонує таку ініціативу». Десь так... І подивитися, що з цього вийде. Нічого нового та дивного, звична тактика Кремля. У випадку подальшого загострення ситуації, проект КПРФ стане логічною частиною публічної інформаційної підготовки до військового вторгнення Росії в Україну та забезпечить це вторгнення політичною підтримкою та прикриттям федерального парламенту.

«Справедлива Росія» С.Миронова, зважаючи на наявність в її стані «донбаського крила» відразу підтримала таке звернення. Офіційний Кремль в особі Пєскова ніяк не прокоментував пропозицію КПРФ, бо «тексту звернення поки не бачили». Лише Спікер Держдуми В'ячеслав Володін повідомив, що наступного тижня відбудуться консультації щодо визнання незалежності самопроголошених Донецької та Луганської народних республік.