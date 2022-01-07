Помірність як вона є

Білоруси дуже помірна нація. Раніше, до початку останніх подій, я вважав їх спокійними і врівноваженими, але любомe терпінню приходить кінець. Так і сталося. Терпець урвався. Але помірність нікуди не поділася.

Хабаровськ і Мінськ. Назви цих міст останнім часом не сходять з перших шпальт провідних ЗМІ. Між ними більше 9000 кілометрів, але багато в чому вони дуже близькі. Ці географічні назви об'єднують людей, які втомилися від псевдодемократії своїх керівників і проявили свою публічну незгоду і непокору діям провладних режимів. І хоча причини у росіян і білорусів, на перший погляд, різні, насправді все має однакові коріння - прагнення до свободи для нації. Чи не агітаційних досягнень і скрепов, а справжньою демократичною свободи розвитку суспільства і особистості.

Тепер, що стосується поміркованості. З початком протистояння влади і народу в Білорусі, акції на підтримку білоруського опору пройшли в багатьох містах Росії. Росіяни розуміють, що від перемоги або поразки білорусів залежить певною мірою розвиток подій в Останньою Імперії. Білоруси зараз «проторівают» шлях для простих росіян, які теж втомилися від амбітних заяв і реального стану справ у своїй країні. Для росіян, які теж хочуть змін! Тому на акціях опору в Хабаровську так часто звучать гасла на кшталт «Живе, Білорусь» і «Білорусь, Хабаровськ поруч». І ось нарешті про «помірність» ...

За заявою голови крайової білоруської діаспори Андрія Вовка, «в мітингах (в Хабаровську авт.) У нас ніхто не бере і, я думаю, не буде з однієї причини: сьогодні ми дотримуємося тих рекомендацій, які дає уряд Хабаровського краю». «Сьогодні у нас ситуація різна. Там (в Білорусі авт.) - передвиборна кампанія, узгодження з владою. Люди збираються, як годиться - це одне. А коли у нас (в Хабаровську авт.) - це все несанкціоновано. І мотиви різні: там - передвиборна кампанія, а у нас люди не згодні з арештом губернатора, вважають, що порушили їх право. Люди і ситуації різні, я б не став узагальнювати. Про гаслах на підтримку білорусів: «Якісь гасла народжуються у людей, і це їх особисте право - висловлюватися. Але ніякого відношення до того, що відбувається у них, не має. І люди, які їх несуть, ніякого відношення до нашої організації, і до білорусів не мають ».

Ось так ... Я не я, ні за що і ніколи ... Розумію, що це думка однієї людини. Розумію, що це думка офіційної особи, практично чиновника з Росії, хоча і білоруса. Розумію, що справжній настрій і прагнення пана Андрія можуть бути зовсім іншими і офіційна точка зору голови діаспори на події кардинально відрізняється від його особистих реальних поглядів, але ... Але це публічна думка і заяву! Тому, як то кажуть, «і ложечки знайшлися, але осад залишився».

Живе, Білорусь!