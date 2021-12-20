Поліпшення неминуче, Як Росія бідність в Криму викорінює

12:34 23 липень Київ, Україна

«Середня заробітна плата і доходи кримчан будуть поступово, але неминуче зростати». Про це заявив Президент Росії на зустрічі з громадськістю Криму і Севастополя під час візиту на анексувати півострів 19 березня цього року.

У своєму виступі підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов запевнив Путіна, що одна з основних завдань влади Криму - це боротьба з бідністю.

Аксьонов так описав Путіну ситуацію з бідністю на півострові: «Звичайно, сьогодні є проблеми з доходами громадян. Як і всюди в країні, ситуація досить важка. У нас є показник по досягненню національних проектів. Сьогодні у нас за межею бідності близько 17% населення; в 2024 році має бути досягнутий показник 8%, хоча на цьому, звичайно, зупинятися не можна - необхідно дійти, без винятку, до кожної людини ».

Втім, є дещо, що не дозволяє перейнятися упевненістю товариша Аксьонова.

Зокрема, на думку директора Центру досліджень економічної політики при економічному факультеті МДУ Олега Беклемишева, ці показники близькі до середньо показниками бідності.

«Слід згадати, в якому стані був прийнятий Крим: спочатку доходи кримчан виросли в порівнянні з українським періодом (до анексії Криму), але потім виросли ціни; не сприяла дешевизні товарів і блокада ».

За словами Беклемишева, зараз, коли побудований міст, ситуація з цінами може вирівнюватися, але ситуація з бідністю далека від оптимальної. Тим більше, якщо брати до уваги сьогоднішній стан економіки, оскільки нова хвиля кризи явно поламає всі плани по досягненню цільових показників в боротьбі з бідністю.

«Зараз серйозного прогресу в боротьбі з бідністю не спостерігається не тому, що влада (російський) докладає недостатньо зусиль - просто економічне зростання в Росії був мікроскопічним і зовсім не позначилася на доходах населення. Забезпечити ж зростання доходів за рахунок соціальних виплат ще нікому не вдавалося ».

Олег Беклемішев вважає, що в подальшому в Росії, як і в усьому світі, почнеться економічний спад, і тому, всупереч словам Путіна, зростання доходів кримчан очікувати не варто.

«В український період в Криму також не спостерігалося динамічного економічного зростання, і доходи були настільки ж низькими. При цьому в Криму є прекрасні умови для розвитку санаторно-курортної зони, для марикультура, для інших видів сервісу, які можуть бути досить популярними. Так що потрібно розвивати приватний бізнес, запустити дерегуляцію і зняти військовий режим - все це могло підняти Крим ще тоді. Але якщо умов тоді не було, то і зараз, особливо при наявності санкцій, їх точно не буде. З моєї точки зору, можна було б ввести на території Криму максимальну свободу для розвитку бізнесу, якої немає в Росії. Якщо немає зв'язку із зовнішнім світом, чому б не прибрати внутрішні обмежувачі? Не можна просто заливати гроші - це спрацьовує як підпора, коли економіка зростає. А якщо вона не росте, коли має місце стагнація, то ніякі соціальні допомоги не допоможуть ».

Звертаємо вашу увагу, що Олег Беклемішев пропонує дати Криму максимальну свободу для розвитку бізнесу, якої немає в Росії. Чи погодяться правителі Росії дати кримчанам те, чого не мають в Москві і Санкт-Петербурзі?

Коментуючи соціально-економічну ситуацію на півострові на зустрічі в березні 2020 Путін також заявив, що Крим до 2014 року нібито був фінансовим донором для інших областей України.

«Видно з документів фінансових: Крим в складі України був донором, хоча і сам потребував. Я просто це дуже добре знаю, бо мені попередні керівники прямо і чесно говорили: «Так, ми розуміли, що Крим сам потребує допомоги і підтримки, але в інших частинах країни було ще гірше. Тому гроші звідси брали і перерозподіляли »

За словами російського президента, саме дії України призвели до того, що інфраструктура Криму після розпаду Радянського Союзу не розвивалася, а знищувалася.

Тим часом, колишній голова Ради міністрів Автономної республіки Крим Сергій Куніцин стверджує, що півострів до російської анексії був не здатний себе забезпечити, не кажучи вже про те, щоб стати донором для інших регіонів України.

«Або кримська влада, або російський уряд дезінформують Путіна. У Криму і Севастополі переважна більшість підприємств була оборонною - це військово-промисловий комплекс. Після розвалу СРСР значна кількість їх зупинилася, а з того, що залишилося, 43% промислового потенціалу належало хімічним підприємствам Красноперекопського промислового вузла. Неодноразово робилися спроби переконати українську владу залишити нам все податки, які збираються в Криму, щоб ми тут самі справлялися. Але, з огляду на, що ми все одно отримували дотації з бюджету України, Київ в особі Леоніда Кучми, а потім Віктора Ющенка відповідав: давайте порахуємо, що буде, якщо ви візьмете на себе пенсії, утримання міліції, армії, подачу води в Північно-Кримський канал. І ось якщо все це врахувати, то вийде, що Крим, насправді, ніколи не міг себе забезпечити. Зараз те ж саме: податків не вистачить ні на пенсійне забезпечення, ні на утримання поліції. Тільки якщо раніше було 7000000 туристів, то зараз максимум 2-3 мільйони, а сільське господарство через безводдя в занепаді. За промисловим потенціалом, можливо тільки частково завантажити підприємства Севастополя, Керчі та Феодосії, адже Чорноморський флот Росії значно менше радянського. Хіба що федеральний уряд забере на себе утримання всього ось цього, а кримський уряд буде виплачувати тільки зарплати вчителям і лікарям ».

За інформацією Сергія Куніцина, вартість подачі води Північно-Кримським каналом становила 110 000 000 гривен в рік.

Слід зауважити, що за офіційними даними в 2013 році республіка перерахувала до держбюджету 1,94 млрд, а отримала з держбюджету 5,72 млрд. Отже, про яке донорство могла йти мова?

Якщо говорити про реальні донорах держбюджету, то в 2013 році їх було всього шість - Дніпропетровська область (15,03 млрд у держбюджет, 8,85 млрд з держбюджету), Харківська (відповідно 10,38 і 3480000000 грн), Полтавська (9,60 і 4,12), Сумська (2,61 і 1,63), Львівська (4,70 і 4,34) і Черкаська (2,18 і 1,97 млрд відповідно).

Дохідна та витратні частини бюджету Криму на 2020 рік були заплановані в обсязі 183 300 000 000 крб. Але реально в 2020 році видатки анексованого Криму перевищать доходи на 4300 млн руб., Хоча восени 2019 бюджет приймався як бездефіцитний. Це випливає з коригувань бюджету, за які російської парламент Криму проголосував ще в лютому. І через шість років після анексії значну частину бюджету півострова складають дотації з Росії.

Крим залишається глибоко дотаційним регіоном. Структура запланованих міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету на 2020 рік передбачена в обсязі 134 млрд. Руб.

А тепер давайте порівняємо. У 2013 році дохідна частина бюджету Криму (це за даними російського уряду!) На 55 відсотків складалася з дотацій та субвенцій з держбюджету. У 2020 році - на 73 відсотки з безповоротних надходжень з федерального бюджету Росії. Явне поліпшення!

Отже, з подачі Путіна Росія взяла на себе тягар утримання Криму і носиться з цим тягарем як дурень з писаною торбою. Однак, політичний емігрант, екс-аналітик російської партії «Єдина Росія» Леонід Власюк не вважає, що це економічний тягар може викликати суттєві зрушення в зміні долі Криму: «Насправді втрата Криму і його повернення в Україну для російського президента буде особистою трагедією і остаточним кінцем його історії. З точки зору Путіна, це неможливо ніколи, а з точки зору політичних подій це, швидше за все, можливо в момент, коли він так чи інакше втратить свою владу: або вмре, або буде повалений в результаті внутрішнього перевороту. Але Путін ніколи не відмовиться від Криму добровільно ».

Але з кожним прожитим Путіним днем надії на позитивне вирішення питання щодо повернення Криму до України все більше і більше.