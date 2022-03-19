Вкрадене щастя

14:07 14 березня Київ, Україна

Страшні цифри жертв Другої світової війни в Радянському Союзі та жертви від репресій, знищення без суду та слідства досить зіставні. Та, на відміну від Німеччини, яка повністю визнала свою провину та покаялася у тяжких гріхах фашистів, злочини Радянського Союзу не отримали однозначної оцінки у Росії. Не було жодного покаяння. І багато поколінь стверджувалися в тому, що можна безкарно вбивати людей. І нинішня влада Росії – це нащадки тих катів, які безжально нищили кращих представників російського народу.

Вся ця найдобірніша шваль, шляхом довгої селекції прийшла у підсумку до всіх кремлівських кабінетів. Тому що тільки за умови повної відсутності честі та совісті можна там утримуватися і працювати. По своїй потворній суті це влада тих самих катів, нащадків тих катів, які займалися людоїдством як формою власного виживання.

Влада Кремля знищило «Меморіал», намагаючись приховати свою звірячу сутність нащадків вбивць. З 1989 року це історико-просвітницьке, правозахисне суспільство збирало документи та свідчення людей про політичні репресії в СРСР у 20 столітті. І тепер влада боїться, що люди можуть дізнатися, наприклад, що нащадки їхнього сусіда, вбили когось із їхніх родичів.

Земля «руська» завжди була дуже «багатою» на вбивць, мародерів та насильників. Нащадки тих, хто стояв на верхніх щаблях влади СРСР, зараз «експропріювали» кабінети сучасної влади Росії. Нічого не змінилося. Іншим став тільки одяг влади. Замість потертих «кожанок» тепер костюми від світових брендів. Під якими все ті ж самі кати та вбивці.

В «глибинці» російського суспільства теж нічого не змінилося. Завдяки тотальній пропаганді та дезінформації лише зросла кількість бездумних «споживачів» брехні. Саме вони, пройшовши шляхом від «можемо повторити», тепер малюють собі на лобі кремлівську свастику “Z”.

Війна їм прийшлась «до смаку». Вони від неї ловлять хворобливий кайф, який зріс на банальній заздрощі тим, хто виборов краще життя та світле майбутнє. Тим, хто вміє голосно сміятися, а не просто шкірити зуби.

Переважна більшість росіян цього не має і не вміє… І скаженіє від своєї ображеності, неспроможності та генетичної недолугості.

Інша частина російського суспільства давно зняла «рожеві окуляри» брехні, але боїться. Боїться власної влади та її репресивної машини. Правду кажучи, їхні страхи не безпідставні. Генетична пам’ять «чорних воронків» о четвертій ранку надовго «прописалася» у їхній свідомості.

«Перші» – невиліковно хворі на путінізм. З ними все зрозуміло. Вони, як стадо баранів, підуть на «забій», поринуть у історичну прірву разом зі свої навіженим керманичем.

А ось іншим, тим, хто прозрів або і був «зрячим», та не бажає собі та Росії страшного та ганебного майбутнього, вже пора зрозуміти, що страх їх не врятує. Вони просто не зможуть обмежитися відвертими «розмовами на кухні» пошепки та прокльонами на адресу влади.

Прийшов час рішучого спротиву катам та злочинцям заради майбутнього. Майбутнього своїх дітей та онуків, які мають право на щасливе життя у вільній від божевільних керманичів країні.

Ваш страх – природній, але безпідставний. Навіть якщо вас не більше 10 відсотків – вас мільйони! Автозаків на всіх не вистачить!

Кремль потоне у вашому прагненні до світлого та мирного майбутнього. У вас є право на щастя!